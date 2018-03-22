陳明通別打太極

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中國時報
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依慣例「台北上海雙城論壇」今年將在台北舉行。兩岸相關人事剛剛經歷更迭，本來就需要多些磨合，再加上今年適逢台灣地方選舉，政治考量更讓雙城論壇增添新的變數。

針對雙城論壇的籌備事宜，台北市與陸委會之間似乎存在一些認知上的差距。台北市長柯文哲指出，陸委會禁止上海市台辦主任李文輝來台，所以無法進行論壇的洽談；陸委會主委陳明通卻說，台北市還沒申請，只要正式申請且符合論壇主題，陸委會持正面態度，畢竟過去陸委會多次支持雙城論壇。

不過，陳明通又補了一句說，李文輝要來，就請走大門，不要走小門。這個說法，顯然話中有話。事實上，陸委會發言人邱垂正已證實，李文輝日前確實申請來台被拒，理由是李文輝來台頻率較高、引發台灣內部爭議較多。

此外，還有不喜雙城論壇者刻意透過媒體放話，指出考量今年是選舉年，為了避免雙城論壇成為各候選人的「造勢舞台」，北市府已確定今年的雙城論壇不會舉辦。但市府已駁斥這個說法，強調沒有任何不舉辦的情形。

雙城論壇是單純的城市交流，實在沒有必要搞得如此波譎雲詭，各路人馬更不必在這個議題上角力。簡言之，這次能不能辦得成，就看蔡政府的態度是力挺還是力阻。

蔡政府實在不必在這個議題上大作文章。要知道台北上海雙城論壇已是目前幾近冷凍的兩岸關係中，僅見的官方公開交流活動一旦中斷，不只是兩個城市的損失，更會讓兩岸關係又再向後倒退，這是強調「維持現狀」的蔡總統所樂見的嗎？

(中國時報)

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