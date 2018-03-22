提勒森垮台 高碩泰白搭

2018年03月22日 04:11 中國時報 傅建中

美國務卿提勒森垮台，怎麼會和台北駐美代表高碩泰扯上關係呢？事情是這樣的：

提勒森的任命是去年2月1日由美國參院通過的，當天即在白宮宣誓就職。第二天恰好是全美早餐祈禱會，依照多年的慣例，美國總統川普親自出席，提勒森和全體閣員一同參加，還有駐在華府的外國使節及來自國外的貴賓，駐美代表高碩泰也應邀與會。

排隊入場時，高代表發現提勒森站在他的前面，認為機不可失，立即鼓足勇氣，走向前去，自我介紹他是台灣駐美代表，同時恭賀他榮膺國務卿走馬上任，借此機會和提卿談了幾分鐘，這一巧遇，使高碩泰成了可能是第一位向提勒森親自道賀的外國使節，留給提卿的印象深刻。

高碩泰表演的這一幕，足可比美2007年吳釗燮在駐美代表任內向小布希總統介紹自己是台灣駐華府的大使，那個場合是共產主義下受害者紀念碑的揭幕典禮上。吳釗燮頗有知人之明，據了解，高碩泰能當上駐美代表，是吳釗燮大力推薦的，本來高在義大利任內已經準備屆齡辦理退休了，沒想到時來運轉，登上中華民國職業外交官的最高峰，成為雙橡園的主人。

後來高碩泰又有機會去國務院參加和反恐有關的會議，再度和提勒森相逢。曾幾何時，高碩泰苦心經營與提卿的接觸，竟因提勒森開罪川普總統被革職，「城門失火，殃及池魚」，遂在一夕之間化成泡影。台灣外交官之難為，可見一斑。

儘管如此，高碩泰並不氣餒，而是另闢途徑，廣結善緣，前些時專程跑到休斯頓看望老布希總統，高能和老布希結緣是因為他們有共同的愛好—網球。老布希在副總統任內，高碩泰派駐華府，曾陪老布希打過網球，因此認識，而且老布希念舊，雖然健康欠佳，還是坐著輪椅接見了高，可算是高碩泰在美從事外交「失之東隅，收之桑榆」的範例。對此，高碩泰難掩欣欣喜之情，津津樂道。

當然台灣的外交處境，逆境遠多於順境，因為中共處心積慮要在國際間扼殺台灣。譬如說，新加坡和台灣沒有邦交，但星國每年8月9日的國慶酒會，還是邀請台灣駐美代表，同時邀請有邦交的中國駐美大使自是不在話下，這時兩岸的使節同時出現，就是短兵相接的時候了。去年夏天新加坡的國情酒會上，高碩泰代表和中共駐美大使崔天凱同時出席，可是倆人都對對方視若無睹，好在崔天凱沒有「出走」（walk out）表示抗議，否則，就有戲好看了。

不過，事後中方還是向新加坡大使館抱怨，不該邀請台灣的代表，新加坡大使的反應是：知道了。可是往後的酒會，還是照邀台灣代表不誤，中共大使也不會因此杯葛星國的酒會。就此而言，兩岸似乎能和平共存，但必須說，這是例外，而非長經。

高碩泰就是在這種矛盾的夾縫中生存，拓展外交，困難重重，自不待言。他使出了渾身解術，要為台灣殺出一條血路，其精神有如台灣的流行歌〈愛拚才會贏〉。（作者為資深媒體人）

(中國時報)