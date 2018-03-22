2018年03月22日 04:11 中國時報 黃光國

上周末，有人向媒體爆料，說台大準校長管中閔身為台大專任教授，卻在大陸廈門大學等學校兼職多年，綠營媒體隨即在頭版刊登這個消息，獲得教育部的「高度重視」。

在大陸宣布「31項惠台措施」，行政院忙著研擬對策之際，教育部長潘文忠搶先在立法院宣布：現行國內公私立大學教師以專案、專職方式到大陸任教，或參與大陸國家重點研發計畫，明顯違法，教育部會在明確規範下嚴格處理。

很多人都覺得奇怪，大陸鋪天蓋地地撒出「惠台措施」，教育部打出的第一炮卻是「嚴格處理」，一方面是「胡蘿蔔政策」，一才面是「棍子伺候」，教育部到底是要為台灣「留住人才」？還是在替台灣「驅離人才」？

大陸「31項惠台措施」出台之後，行政院長考半個月，才以「壯大台灣，無畏挑戰」為名，召開記者會，提出「四大面向、八大強台策略」，並且由行政院長提前鄭重宣布：將中共的「惠台」一詞，改為「對台」。然而，仔細觀察這些「強台策略」的內容，大多屬於「自勵自勉」的「精神勝利法」，與之相較之下，還是教育部長提出的「嚴格處理」最為具體。不僅如此，事隔1周，它就收到了「立竿見影」的效果：可以用來「卡管」，運用得宜，甚至可以「拔管」！

本周末，台大將召開臨時校務會議。周一，台大自主行動聯盟籌備會召開座談會，呼籲教育部盡快發出「校長證書」，另外一群師生也在同一棟大樓內開會，主張教育部應當對大學進行「合法性與正當性監督」。一向「為黨喉舌」的《自由時報》，更以社論要求管中閔「知所進退」！這種調調跟民進黨立法院黨團總召柯建銘早先放話，希望管爺「自動婉拒出任台大校長」，「不然不死也得半條命」，根本就是一個鼻孔出氣。

折騰了半天，大家才搞清楚，原來行政院長賴清德所謂的「對台」，就是發揮「內鬥內行，外鬥外行」的精神，「對付台灣內部」！這種搞法到底是要「強台」，還是會「窮台」？

再舉個具體的數字來說吧！馬政府時代，教育部5年500億計畫，台大分到的是33億，到了蔡政府時代，今年台大分到的只有18億。今天任何人想當台大校長，都得抱定「赴湯蹈火」的精神，跟台大師生一起同心協力，和蔡政府作最後的搏鬥。

一切講究「政治掛帥」的蔡政府，對於這樣一個「雞肋」般的職位，難道也認為「食之無味， 棄之可惜」，非得堅持「寧與家奴，不與外人」不可？蔡英文，請放過台大吧！不惜代價，動用政治勢力，把台大搞得魚死網破，對於台灣的未來會有任何好處嗎？（作者為國立台灣大學心理系教授）

(中國時報)