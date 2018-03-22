2018年03月22日 04:11 中國時報 蔡志弘

最近行政院長賴清德在立法院一番「乾淨的煤」言論引起爭議，有環保人士批評賴揆只會講「幹話」，企圖為廢核政策護航。其實爭論煤炭是否乾淨根本搞錯重點，民進黨擁護「非核家園」神主牌的最大謬誤就是，忽視燃煤產生的輻射汙染比核電更危險的科學事實，這才是去核電問題的關鍵。

燃煤輻射比核電更危險，這絕非無的放矢。身兼台灣中研院和美國國家工程院院士的核安專家、香港城市大學校長郭位幾年前就曾提出美方的研究論文指出，過去50年間，世界如果完全沒有核電，可能用煤和石油替代，估計會有180萬人命損失；若能源使用平均分布，相當於台灣有6000人在過去50年因為沒有核電而去世。

郭位強調，燃煤不但會產生二氧化碳、二氧化硫等汙染，還會造成霾害，而且煤是有放射性的，放射性還不低，不知道大家為何對此忽視。他並非贊同核電，只希望能理性分析環境與能源的關係，大家對核電廠產生恐懼感，但在所有能源中，最危險的卻是煤。大陸環保部核安全和環境專家委員會委員郁祖盛也直言，「火電廠煙囪排放的輻射，比核電廠高出10倍」。郁祖盛並指，我們每天都生活在被輻射的環境中，人類如果接觸到高達4000至6000毫西弗，就可能致死。

不只如此，美聯社多年前引用環保團體的調查結果指出，紐約每年有超過1800人死亡，主要因為發電廠汙染導致健康受損；而紐約造成汙染最嚴重的21個發電廠中，有11個是燃煤的火力發電廠，另外10個是燃油和天然氣的火力發電廠。

筆者多年前與大陸專家交流，一位大陸核電公司總工程師透露，大陸有兩座用燃煤後的煤渣建造的小鎮，因考慮到煤灰產生過量的輻射，絕不適合人類居住，最後決定廢掉這兩座小鎮，可見積極發展核電的中國大陸，也早就意識到燃煤造成的輻射危害。

民進黨高舉「非核家園」的理想，儼然成為綠營執政的神主牌，積極以燃煤和天然氣等能源替代核電，至少有兩大盲點。

首先是以民粹的政治意識形態，掩蓋了客觀的科學論證。賴揆和多位民代還糾結於燃燒的煤炭是否乾淨，這是官員墮落和不夠認真的表現，必然後患無窮。

其次，只知道一味以「非核家園」的空洞訴求，還大聲的喊「我反核，我是人」等荒誕口號，實在是違逆世界潮流的做法。若以這樣的口號，多數人支持核電的法國，他們都沒有做人的資格？

能源問題是一個專業的科學問題，不應被政治口水和意識形態干擾，日本在福島核事故後現已恢復核電；美國、法國、俄羅斯和南韓都是世界核電大國，石油輸出國如沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國及科威特，也發展核電。

政府官員和民代，不要把科學的能源問題變成民粹的意識形態鬥爭，尤其不應淡化或忽略燃煤輻射對健康的危害，這是既危險又愚蠢的決策。（作者為大葉大學榮譽講座教授）

(中國時報)