2018年03月22日 04:11 中國時報 白德華

大陸「兩會」剛閉幕，被外界廣泛關注的焦點之一，無疑是王岐山強勢回歸，以及習近平為中國開闢以美為重點導向的第二戰場，這其中自然包括台灣問題。

大陸全國人大十三屆一次會議20日閉幕，這是十九大後首次召開的兩會，也是為中共十九大的人事、組織、路線做最終確認及背書。外界對兩會寄予極大關注，會議果不其然確定了包括「取消國家主席連任限制」等規定，確立機構改革及國監委在憲法上的定位，「一府兩院一委」終成新體制。但更重要是，習近平新時代人事安排的重點，無疑落在對美關係上。

對美關係一直是大陸外交重中之重。決定修憲取消國家主席、副主席任期制，部分原因或出於未來10年對美關係的考量。事實上，歷經數十年改革，大陸如今已是世界第二大經濟體及軍事強國，既已全方位崛起，外交政策就必須考量因應調整，由王岐山主導國際「全面治理」也成為必然。

這既是基於習王5年來建立政治盟友的信任，也因王岐山對美的了解與掌握。美總統川普前首席戰略顧問巴農就曾說，王岐山知道美國細節的程度令人吃驚；而歷經5年反腐，王打虎任務告一段落，如今機構制度化後，便委由中紀委書記趙樂際與國監委主任楊曉渡挑大梁。王出任國家副主席，預示習開闢了未來5至10年的「第二戰場」，對美及衍生的台灣問題將是習交付王岐山的最重大任務。

其次，國家副主席身兼中央外事領導小組副組長，甚至部分分擔主席職能，可預見王岐山將扮演承上啟下的軸承角色，將與政治局委員楊潔篪、晉升國務委員的外長王毅形成對美鐵三角。

對美任務的確龐雜。王岐山能縱攬全局，處事靈活，抓得住美國人的心；王毅5年來表現深獲好評，是十足長袖善舞的魅力型公關高手，可彌補翻譯出身、典型技術官僚性格的楊潔篪的不足。「鐵三角」的聚合，無疑將讓習近平「有所作為」的外交理念進一步發揮。

再者，國務院機構改革公布後，黨務機構改革昨已初步揭曉。走向高效、指令迅速傳導是建制的主要目標，如國僑辦和民族委併入統戰部，中央外事領導小組、財經及深改等小組皆建置委員會，習近平並建構政治局委員向總書記述職制度，在在顯示習時代外交理念將透過一條鞭模式，從政策到執面，第一時間獲得迅速及有效的貫徹。

「兩會」閉幕，習李分別在講話及記者會上，針對《台旅法》發出最強硬警告，習甚至省略了「軟的一手」，已可見中共中央反應的「劍及履及」。而這也顯示，「第二戰場」職能開始有效運作，台灣方面宜及早因應，切勿錯判形勢。

(中國時報)