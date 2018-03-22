美女與野獸 來辦音樂會

2018年03月22日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

《美女與野獸》電影膾炙人口，交響音樂會音樂廳版下月將到台灣首演。（牛耳提供）

改編自1991年迪士尼經典動畫真人版電影《美女與野獸》，去年上映即奪下年度票房冠軍寶座，飾演貝兒的艾瑪華森更是把貝兒的聰慧、機智詮釋得淋漓盡致。不到半年，電影交響音樂會就在日本推出，反應熱烈。下月這股野獸美女風將吹到台灣。

好歌有魔力 風靡日本

1991年《美女與野獸》動畫版誕生，擔任電影配樂的亞倫‧麥肯一舉就拿下當屆奧斯卡「最佳電影配樂」以及「最佳歌曲」兩大獎項，去年真人版電影再度邀請亞倫‧麥肯操刀，邀請席林‧狄翁、喬許‧葛洛班、亞莉安娜‧格蘭德、約翰‧傳奇跨刀獻唱，將廣受全球樂迷喜愛的〈美女與野獸（Beauty and The Beast）〉、〈做我們的客人（Be Our Guest）〉、〈貝兒（Belle）〉等經典不朽歌曲，以嶄新面貌與觀眾再次相見。

真人版電影導演比爾、康登表示，「這個故事很特別，尤其是音樂的部分，那是20多年前寫的歌曲，那些歌曲很有魔力，我想那就是它吸引人的地方。」

以《小美人魚》、《阿拉丁》等迪士尼動畫配樂晉身好萊塢傳奇作曲大師的亞倫‧麥肯，年近70歲，曾經拿下8座奧斯卡獎、11座葛萊美獎以及7座金球獎，他也是目前電影配樂領域中獲得奧斯卡數量最多的作曲家之一。其中《小美人魚》、《美女與野獸》、《阿拉丁》和《鐘樓怪人》均分別改編為百老匯音樂劇版，也是由麥肯作曲，一樣扣人心弦。

再重溫經典 影迷快來

牛耳藝術總監牛效華表示，電影交響音樂會已經蔚為風潮，台灣也不曾缺席，他所選擇的電影交響音樂會一定都是電影或音樂本身相當強，搭配交響樂團現場演出，帶給影迷再一次重溫經典感動的力量。

《美女與野獸》電影交響音樂會將於4月6日在台中國家歌劇院，4月7日、8日台北國家音樂廳演出，由好萊塢電影配樂指揮家麥可‧寇薩霖指揮台北市立交響樂團，國立實驗合唱團演出。

(中國時報)