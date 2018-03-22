台灣土狗精神 黃柏仁雕塑闖世界

2018年03月22日 04:11 中國時報 李怡芸 ／專訪 ／專訪

「台灣土狗從山上到走竄在都市街巷裡，其實就像台灣的企業；以前都說台灣人像牛一般苦幹實幹，但我認為台灣人更像土狗，隨機應變、適應環境，敢闖。」自2003年起創作《狗札記》系列，已在歐美多次設展，黃柏仁認為，自己以狗為題，說的更是人的精神與故事。

台中大甲人，台北復興美工雕塑組畢業，但30歲前的黃柏仁，仍只能接棒家族事業，從事佛像、屏風雕刻工作，內心卻始終有股聲音告訴自己「我要創作！」

家人斷絕金援，他靠著比賽的獎金以及飼養狗兒的獲利維持創作，也因長期觀察狗，而開啟《狗札記》系列，此前，他的創作《鐵木叢林》同樣結合在地材質與生活感悟。

「台灣是腳踏車王國，台中大甲的腳踏車協力廠商至少有400間。」將工業材質與家族佛像木雕的材質結合，訴說的則是原住民與土狗間依存的關係。

從《鐵木叢林》到《狗札記》，黃柏仁以銅雕創作的狗，更為擬人化，也更展現對社會、台灣所處環境的觀察，「狗和人其實非常相近！」常有機會幫狗接生的黃柏仁說：「連生命的歷程都如此相似」，在他的創作中，人和狗不是從屬關係，更像是生物間的交流。作品〈每一天〉更隱含了他與父親和解的心境。

「父親住院時，每天早上醒來呼吸到空氣就要大笑三聲，覺得又賺到一天。」黃柏仁回憶，那段時間自己心念中想著不知能陪伴老父多久，但能做到的就是無論面對什麼挑戰，每一天都要好好珍惜。〈每一天〉狗兒仰天張嘴舒腰的造型，黃柏仁表現的正是自己，也因為他在創作之路上的堅定，讓父親在過世前肯定這個兒子，放下不安的心。

擬人化的狗，黃柏仁形容「是有儒學思想的」，如〈小犬〉即有著謙和，對家庭成員守護、認同之意；〈父子〉讓虎形的父親有著土狗的尾巴，依靠著老虎的狗兒則有著虎尾。

(中國時報)