剪紙鑲入紙張 看大自然慢慢變化

2018年03月22日 04:11 中國時報 許文貞 ／專訪 ／專訪

藝術家劉韻竹鑽研剪紙11年，近年更創新融和剪紙和造紙技術，讓剪紙不只是傳統春節的紅色「窗花」，成為能突顯紙的豐富紋理質感、繽紛的插畫作品，「剪紙很單純，只要有紙、剪刀和筆刀就能創作。」一系列五幅的剪紙插畫《慢慢》，今年入選波隆那插畫展。

乍看劉韻竹的剪紙插畫，很像是拼貼創作，但仔細看原稿，會發現剪紙圖樣有如被「鑲嵌」在紙張中，若用手觸摸，還能感受到厚實的紙張像浮雕一般的凹陷或突起。劉韻竹解釋，「我先把剪紙圖樣放在造紙用的抄網上，再將紙漿鋪上去，等三、五天全乾後，剪紙和紙漿密合，成為整張紙的一部分。」

44歲的劉韻竹原本從事藝術管理工作，2007年離職後偶然參加一堂設計師朋友辦的3小時剪紙工作坊，「當時大家想要結合傳統工藝和當代設計，找來剪紙老師教學，我覺得很有趣，就開始往傳統找靈感。」

劉韻竹先從漢聲出版社的《剪花娘子庫淑蘭》、《陝北剪紙》等套書中開始摸索，「我從模仿開始，像是傳統上有『抓髻娃娃』剪紙的原型，我就在其中融合台灣的花草自然元素。剛開始多是用紅色棉紙，後來也會做更複雜的彩色剪紙。」

劉韻竹表示，她喜歡感受紙的質地，對紙有感情，「每次剪紙，一大張的紙在剪出圖樣後，總是會剩下一些碎屑。我捨不得丟，想到小時候學過造紙，決定試試看，讓剪紙和造紙藝術結合。」

劉韻竹收集不同顏色的紙屑，分門別類收在盒子或袋子裡，打成各色紙漿，造紙時再運用烹飪模具固定紙漿的形狀，或加入棉線、紙繩等不同質地的纖維。這次入圍的作品《慢慢》，劉韻竹就以藍色、朱紅色和白色的剪紙與紙漿搭配，描繪大自然的緩慢變化。

(中國時報)