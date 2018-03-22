國寶到古廟 莊進才率團奏北管

2018年03月22日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

86歲國家文藝獎得主、北管藝師莊進才，從小在父親的教導下，傳承北管曲藝，他的漢陽北管劇團更是在佛祖允許之下成立，至今傳承多年，下月他與漢陽北管劇團將文資局之邀到宜蘭二結王公廟演出，還將邀請民眾上台體驗傳統戲曲演出，同時感受無形文化資產跟有形文化資產相互激盪的魅力。

為了能讓民眾可以感受前人的生活足跡、人文美學與在地記憶，文化部文化資產局舉辦了「戲苑‧遊藝─打開古藝大宅門，遇見國寶看戲趣」系列活動，透過「戲曲表演」、「古蹟導聆」、「講座體驗」等方式帶著民眾穿越時光隧道，重新感受傳統戲曲之美與台灣獨有的古蹟形貌。

除了莊進才之外，其他參與的還包括歌仔戲第一苦旦廖瓊枝，北管演唱潘玉嬌以及南管戲演唱家林吳素霞分別率領的藝生劇團一起演出。地點分別在板橋林本源園邸、霧峰林家宮保第園區以及新竹北埔慈天宮。

文資局施國隆局長表示，這是文資局第一次將有形資產跟無形資產作整合，加上當今民眾做可以接受的體驗，讓無形文化資產有更多不同場域的演出機會。

施國隆表示，由於文化部長鄭麗君上任後推動文化治理，讓文化資產在當代得以延續，文資局最重要的保存工作已經陸續進行，光是無形文化資產就有17項，有形資產目前有兩千多處，「保存下來之後，就是要做傳承跟永續，希望這些人間國寶有機會透過藝生傳習計畫，把他們生平技藝留下來，也希望推廣給大家認識。」

(中國時報)