周董手戴帝舵表 笑納6000萬

2018年03月22日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

周杰倫（周董）「地表最強2」巡迴演唱會目前正如火如荼地在香港進行中，21日瑞士精品名表勞力士旗下的帝舵表，公布周董出任該牌的全球代言人，是繼貝克漢、女神卡卡後，該牌的第3位品牌大使，也是品牌第一位亞洲出身的全球代言人，其地位可見一斑，粗估代言費上看6000萬元，他所屬的杰威爾音樂向來不透露代言金額，對此僅表示雙方合作愉快。

周董以往代言過飲料、零食、手機、電腦、耳機等，這回接下開春的第1支代言，他在短片中表示：「有人說我的音樂很經典，有人說我很有創意、很有天分，想知道真相嗎？天分不代表什麼，我只是天生敢為。」讓粉絲直誇帥又有質感，他手上戴的帝舵新款腕表1926系列也相當搶眼，雖還未正式上市，已吸引不少網友詢問。

香港巡演眾星雲集

周董今在香港舉行第7場「地表最強2」演唱會，連日來吸引許多「重量級觀眾」到場，像是本周將在林口開唱的鄧紫棋，17日先在香港朝聖周董演唱會，還到後台合照。鍾麗緹則和老公張倫碩、助理欣賞19日的演出，還在演唱會上被周董點名：「這個就是傳說中的美人魚嗎？我們小時候都看她電影長大的。」周董行程滿檔，杰威爾表示，周董10場香港演唱會結束後，接著4月再到澳洲雪梨開唱，今年還是會在巡演中度過。

(中國時報)