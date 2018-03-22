汪東城放閃母：娶進門再說

2018年03月22日 04:11 中國時報 洪秀瑛 報導

汪東城在機動戰士前秀單手倒立特技，身手了得。

36歲的汪東城（大東）年初在微博曬出與33歲日籍模特兒藤井莉娜（Lena）貼頭同框照，被疑公開戀情，他當時說「希望給我空間」，214西洋情人節和314白色情人節，他和藤井接連貼出十指交扣的親密照，看來是放閃節奏。

大東正在大陸拍新戲《我的健身教練》，21日透露和藤井都用日文溝通，媽媽看過新聞也懶得問他，感覺就像看他和女星拍吻戲一樣見怪不怪，媽媽虧他：「真的娶進門再說。」

他年初貼出和藤井同框照之後，曾接受日本一家時尚網站訪問，藤井先在微博寫「超級拍檔# Super_______」並tag汪東城，汪東城隨後也在微博「克漏字填空」回應她，「Partner 請多關照」，親密照看似是認愛佳偶，也像活動造勢。藤井在網站訪問中提到，和大東本來就是朋友，但從沒合作過，對這次搭檔很開心，拍攝當天很冷，大東還脫下大衣給她，誇他是暖男。

遊日倒立1次OK

藤井在網站訪問中也說，現在大陸工作機會多，她因此轉往大陸市場發展，朋友希望她每個月去一趟大陸，但她其實1年才去1次，年輕時候都忙著工作，無法享受年輕人該有的生活，年過30之後，她很在意能有自己的時間，現階段也想生小孩，開玩笑說想生8個；大東被問怎麼練日文？他說都是看漫畫學的，最喜歡的是《銀魂》。

今年2月年節，他帶媽媽、乾弟、同門的陳德修及員工到日本度假，年收入破億的他，這趟機票、住宿花費近百萬台幣全由他埋單。

他3年前曾在機動戰士鋼彈模型前展露倒立身手，這次重遊舊地又再玩倒立，一度擔心跳不起來，「很怕被遊客說這是汪東城嗎，沒事怎麼在這倒立」，所以他1次成功，自嘲寶刀未老。

(中國時報)