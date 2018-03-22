鄭人碩萌父愛 「兒會分巧虎跟把拔」

鄭人碩買了很多巧虎商品給兒子。（石智中攝）

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中國時報
專訪
鄭人碩剛好在教兒子睡前刷牙，覺得看展送牙刷相當實用。（取材自臉書）

鄭人碩今年戲約不斷，21日上午拍片前夕抽空探訪「兒子的好友」！他參觀目前正在華山文創園區舉辦的「歡迎光臨可愛巧虎島」特展，看到巧虎馬上露出笑容，家裡充滿巧虎DVD、雜誌、玩具的他笑說，雖然兒子Enzo才1歲半，但看到巧虎超有感，會拍打巧虎的臉，「兒子現在很喜歡幫巧虎刷牙！」

鄭人碩走進「卡歐先生的奇妙屋」馬上展露童心，開始玩起「滾來滾去拷貝機」，還當場跟觀展女童玩起印製書卡。走到「巧巧幼兒園」讓他相當興奮，忍不住跑到講桌旁體驗上課感覺。他透露雖然Enzo最快也要3歲才能上學，但他已經開始物色幼稚園，希望可以排到雙語學校。

優待票贈巧虎牙刷

寵兒的他只會買兩類東西給兒子，第一就是巧虎，第二是愛牌NIKE的球鞋，希望Enzo跟他穿「父子鞋」。Enzo正在行為模式建立階段，老婆會讓Enzo看巧虎影片，學習給東西、丟垃圾、刷牙等生活習慣，像是Enzo起初習慣用手抓東西吃，現在因為看了巧虎，開始模仿巧虎使用餐具。

最近令他最開心的事，莫過於Enzo會叫「把拔」了，而且Enzo能夠分辨他跟巧虎，「叫兒子『拿巧虎給把拔』，他真的會拿來給我！」他說：「巧虎陪兒子的時間比我還多，因為有巧虎，大人不在時兒子有人陪，算起來要感謝巧虎！」「歡迎光臨可愛巧虎島」特展至4月8日，現場購買1張優待票可獲贈巧虎牙刷1支。

(中國時報)

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