寶格麗 訴說快樂故事

2018年03月22日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

寶格麗FESTA義式慶典系列PEPERONCINI頂級彩寶以辣椒節為靈感。（BVLGARI提供）

BVLGARI FESTA公主慶典系列頂級星光藍寶石戒指。（BVLGARI提供）

寶格麗30億珠寶登台，展場布置猶如嘉年華。（BVLGARI提供）

BVLGARI DIVAS,DREAM珠寶三問腕錶寶格麗自製三問機芯，厚度僅3.12mm，全球限量10只。（BVLGARI提供）

OCTO超薄三問鈦金屬鍊帶男錶 超薄手動上鍊三問機芯寶格麗自製機芯BVL Calibre 362，厚度僅3.12MM，手工細節處理：日內瓦波紋、倒角拋磨處理及珍珠圓點打磨紋。鈦金屬鍊帶與錶殼。（BVLGARI提供）

BVLGARI FESTA童年慶典系列The Gift禮物造型頂級彩寶項鍊。（BVLGARI提供）

寶格麗FESTA義式慶典系列Tarantella鑽石項鍊，設計源自Tarantella舞蹈，狂歡舞蹈是為了排毒，十分有趣。（BVLGARI提供）

蔡依林穿戴寶格麗FESTA珠寶、手拎寶格麗鱷魚皮晚宴包，與寶格麗頂級珠寶總監Giampaolo Della Croce合影。（BVLGARI提供）

歡迎預約鑑賞

義大利人很懂得生活，總能在平淡無聊的日子裡找到歡樂慶祝的理由，因此一年365天裡幾乎天天都有節慶，理直氣壯地盡情歡樂、享受人生。珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）頂級珠寶暨腕表展登台，就是以義大利人最愛的「FESTA」（嘉年華）為主題，總共展出有188件、總價逾30億的珠寶鐘表，節慶上絢麗五彩的煙火、氣球、蛋糕糖果，全都化身為美麗珠寶。

為了能與台灣VIP近距離接觸，寶格麗珠寶總監Giampaolo Della Croce親自來台為VIP導覽解說每個珠寶背後的故事。

TARANTELLA舞為發想 彩寶如鈴

例如一款FESTA傳統慶典Pantera Di Siena彩寶鑽石項鍊，設計靈源就來自托斯卡尼小鎮Siena的賽馬節，來自17個城邦的隊伍在廣場賽馬，廣場旁懸掛五顏六色的城邦旗幟，全都幻化為絢麗耀眼的彩寶項鍊，落在女人的胸懷。

寶格麗以傳統TARANTELLA舞為發想，將狼蛛的蜘蛛網設計成網狀的鑲鑽鍊飾，並以跳舞時手持的鈴鼓，創造Tamburelli彩寶項鍊，裝飾在彩寶的亮片會轉動，猶如鈴鼓的響鈴一般，充滿趣味。

Giampaolo還透露，喜歡寶格麗這一季FESTA節慶珠寶的男士還不少，以他來說，他非常喜歡CHOO CHOO小火車手環，另有一款超可愛的冰棒彩寶胸針，賣出5件作品當中，就有3位買主是男士，讓他十分驚訝。

蔡依林珠寶護身 更顯美豔動人

寶格麗FESTA珠寶暨腕表展期間，天后蔡依林受邀前往玩賞，搶先佩戴要價逾1億3000萬的公主慶典系列紅寶石項鍊，一戴就愛上，直呼「美死了」、「有僵住的感覺」，此外，大病初癒的她也佩戴一組寶格麗辣椒彩寶項鍊，由於辣椒在義大利有幸運、平安的意涵，有了珠寶護身、增加能量，讓她顯得更加美豔動人。

寶格麗近年來業績持續成長，其中又以台灣市場的表現最為亮麗，去年台灣區拿下鐘表銷售業績全球第一名，以及珠寶全球巡展的銷售冠軍，台灣雖是彈丸之地，消費實力竟如此堅強，讓羅馬總公司刮目相看，為了一探究竟，品牌高層包括寶格麗珠寶表董事總經理Carolyne Coquet、腕表總監Andrea Granalli和珠寶總監Giampaolo Della Croce甚至親自來台參加盛會，可見對台灣市場的好奇與重視。

(中國時報)