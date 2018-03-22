丁噹《搭錯車》 回春少女時代

丁噹（右）在《搭錯車》中飾演「阿美」，和陳乃榮演的作曲家有不少對手戲。

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中國時報
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由丁噹主演的音樂劇《搭錯車》21日公布演員名單，在原作電影中由孫越飾演的「啞叔」，改由王柏森詮釋不啞的「亞叔」；陳乃榮則出演作曲家時君邁，將和丁噹有不少對手戲。

日前3個要角拍攝宣傳照，丁噹前一晚還自己用西芹、高麗菜煮湯消水腫；她在劇中飾演愛唱歌的女主角「阿美」，造型師幫她剪了學生頭，再讓她穿上荷葉邊襯衫搭針織外套，呈現剛出社會的清純少女形象，但卻被虧看起來很像售票員，她也搞笑問：「請問你要刷卡嗎？需要爆米花嗎？」

再度合作陳乃榮

她表示學生時期因為是運動員，頭髮必須剪成男生頭，還曾被誤認為是男生，這次再挑戰短髮，她說：「很開心，在本劇中又可以回到20歲的青春時光，依舊是愛唱歌的女生。」笑稱造型有讓她回春的感覺。　而陳乃榮雖曾演過多部偶像劇，卻是首次出演音樂劇，他在2009年曾幫丁噹寫過歌曲〈長大〉，再度合作，他也相當高興，「覺得她聲音很高亢，唱歌也很有感情，相隔這麼久能再次合作很開心。」兩人都熱愛運動，更約好之後要一起上健身房。　王柏森為了成功詮釋「亞叔」，畫了2小時的老妝，他謙虛說：「其實我的年紀也到達『亞叔』的年紀，可能因為有運動習慣看起來比較年輕。」王柏森舞台演出經驗豐富，他表示一接到演出邀約十分興奮，直說是「願望成真」。

(中國時報)

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