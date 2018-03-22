華人海上 表現制霸

勞力士中國海帆船賽即將在本月28日開賽。（Rolex提供）

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中國時報
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勞力士為帆船賽設計的OYSTER PERPETUAL YACHT-MASTER腕表。（Rolex提供）
勞力士中國海帆船賽逐漸成為華人的焦點，圖為來自大陸的UBOX船隊。（Rolex提供）
「勞力士中國海帆船賽」上屆總冠軍得主郭志樑的「MOD Beau Geste號」，呼聲最高。（Rolex提供）

早在明朝鄭和下西洋時期，華人就已制霸海上，因此即將在3月28日在香港登場的「勞力士中國海帆船賽」，更是備受華人圈矚目，曾奪兩屆「勞力士中國海帆船賽」總冠軍及衝線冠軍得主郭志樑，是否能在今年再度奪揆？第一支純華人船員組成的「海狼號」是否能挑戰成功？都是今年賽事的焦點。

亞洲最大型帆船賽

勞力士早在50年代就開始積極贊助全球各地的帆船賽事，迄今已將近60年，與全球多個知名遊艇會、組織和帆船賽都是合作夥伴。於1962年開賽的「中國海帆船賽」，是亞洲最大型的帆船賽事，在2014年亞洲船艇大獎（Asian Boating Awards）中更被評為「年度亞洲帆船賽」，同年，第一支純華人船員的「海狼號」參賽。

大陸參賽隊伍創新高

今年參賽的隊伍總共有32隊，分別來自澳洲、大陸、菲律賓、新加坡、美國及香港。其中最具冠軍相仍是上屆冠軍郭志樑的「MOD Beau Geste號」，另外在2016年取得衝線冠軍及全場總亞軍的「Alive號」也是來勢洶洶。今年來自大陸的參賽隊伍數目再創新高，除了「海狼號」外，還有「上海141237」、「彤然號」及「UBOX號」等，陣容十分堅強。

勞力士為帆船賽特別創造Oyster Perpetual Yacht Master腕表，以及配備創新機械倒數計時器的YachtMaster II帆船賽計時表，將在賽後頒發給帆船賽的優勝者，象徵了勞力士與海洋世界的緊密關係。

(中國時報)

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