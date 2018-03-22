邵雨薇春光無限

Salvatore Ferragamo FIUGGI金色羊麂皮花漾跟涼鞋，3萬9900元。（Salvatore Ferragamo提供）

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中國時報
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Salvatore Ferragamo TURSI裸色牛漆皮花漾跟高跟鞋，2萬6500元。（Salvatore Ferragamo提供）
Salvatore Ferragamo LEXI杜鵑粉小牛皮肩背包，5萬8900元。（Salvatore Ferragamo提供）
女星邵雨薇換上私下較少嘗試的花卉洋裝搭配腰間橘色腰帶，凸顯纖細身形，穿花卉洋裝11萬3000元、橘色寬腰帶2萬900元、ABRIOLA山羊皮花樣跟涼鞋3萬5500元，拿VERA RAINBOW粉色牛皮蝴蝶結包4萬8900元。（石智中攝）
Salvatore Ferragamo JET SET棕色小牛皮提包，6萬9500元。（Salvatore Ferragamo提供）
伊林娛樂、造型師李明川帥氣現身。（石智中攝）

近來話題不斷的女星邵雨薇，昨（21日）為義大利精品Salvatore Ferragamo春夏新品發表站台，並於活動中選穿一襲品牌最新絲質花朵印花洋裝現身，展現清新氣質。自稱衣櫥裡比較少花俏衣服的她，喜歡衣服肩帶上不對襯的裝飾細節，搭配緊繫腰間的鮮橘色腰帶，更顯現出她瘦到只剩39公斤的纖細身材，但她也透露要準備為下部戲劇中的角色增胖。

摒除大家關心的體重議題，邵雨薇還配合活動「繁花旖旎」主題，公布自己私下最愛的花種。坦言喜歡鮮紅色玫瑰花的她，笑說近來都沒收到別人送的花束，反倒是之前在深圳拍戲時，曾自己在網路上訂購永生玫瑰花給自己，令她想到時都覺得有些浪漫。

為活動提供鮮花擺設的文華苑花藝總監陳妍嵐，更卯足了拚勁，為現場集結了台灣最美的花卉陳列，她自己則換上Ferragamo紫色花卉襯衫式洋裝現身，並表示品牌推出的最新系列，只要愛花的人都會被吸引。而同場亦吸引造型師李明川、時尚部落客莫莉等人出席。

而繁花似錦的Salvatore Ferragamo春夏系列新品，匯聚曾穿著過品牌鞋履的優雅女性形象，挪用各種年代經典的輪廓、紋理和風格態度，混搭出具有當代感的女性氣質。由Paul Andrew操刀的配件，亦以鳶尾花、蘭花、海棠等經典花朵圖騰為主題，並透過3D列印手法讓花朵鮮活呈現，加上絲巾、花漾跟、花式鎖頭等細節點綴，烘托強調與傳統結合的品牌精髓。

(中國時報)

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