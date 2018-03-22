廣三SOGO感謝祭 最低下殺1.8折

2018年03月22日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

台中廣三SOGO全館感謝祭昨（21日）正式開跑，周周使用指定卡購物滿千，即享療癒「厭世熊」限定來店禮。（廣三SOGO提供）

台中廣三SOGO的SHISEIDO國際櫃雙核晶精華組，23日獨家限量100組開賣，原價4880元，5.5折卡友獨家價2700元。（廣三SOGO提供）

台中廣三SOGO的tokuyo電動立式健身車，原價2萬3800元，3.6折獨家價8800元 ，限量5台。（廣三SOGO提供）

台中廣三SOGO的MIZUNO 男女款復古慢跑鞋，原價2780元，5折卡友獨家價1390元，限量30雙。（廣三SOGO提供）

台中廣三SOGO的BIOTHERM活泉雙水超值限量組，今（22日）獨家限量50組開賣，5.6折卡友獨家價1400元，獨家加送價值410元的活泉平衡機能水100ml。（廣三SOGO提供）

台中廣三SOGO全館感謝祭昨（21）日正式開跑，4月11日前祭出最低下殺1.8折起的15萬組獨家優惠商品，加上全館滿千送百、8大銀行加碼贈銀行禮券、聯名卡獨家優惠等，直達近22％的回饋率，訴求比周年慶更高；業者15日至19日的預購會整體狀況成長4％，昨截至6時前已順利達標，首日整體成長約4％，預計整檔目標13.5億、業績成長5％將順利完成。

優惠規格等同周年慶

廣三SOGO今年再度主攻化妝品，推出單筆滿2000元送200元商品禮券，或Smart Card點數400點，首8日滿萬加送500或千點Smart Card點數，另外全館加碼首2日8大銀行加碼滿3000送100，及贈各銀行回饋，刷廣三SOGO聯名卡獨享消費滿5000元以上再加碼送禮券或贈品等優惠，回饋率最高就達22％，加上首5日各樓層業種再加碼送等活動，最高可再享5％優惠，可見今年廣三SOGO打出逼近周年慶的優惠活動。

而化妝品也在首5日推出限量排隊發燒商品，加上昨趁勢開幕的韓國人氣品牌新櫃Innisfree開幕，大多千元上下的商品在下午3時整體業績已破10萬，也帶動化妝品整體在首日成長約8％，而首日就出現了3位百萬刷手，消費者首5日記得注意將再有限量排隊商品，如SHISEIDO國際櫃下殺5.5折的紅妍肌活組等，要搶要快。

使用指定卡滿千 送厭世熊

另外更推出全館獨家優惠商品，包括生活居家用品、健身器材、廚具等均下殺1.8折起，像是「WALES家居生活館」的舒眠健康石枕，原價1萬2200元，現享獨家下殺1.8折2280元，限量30組買1送1優惠，而聯名卡友也有獨享鞋類等優惠，還有周周使用指定卡消費滿千，即送「厭世熊」獨家限定來店禮。

(中國時報)