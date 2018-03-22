2018年03月22日 04:11 中國時報 吳娮翎 報導

資生堂顧客服務課示範「完美無痕肌粉底MV」修飾方法。（資生堂提供）

擁有百年經典歷史的資生堂，2009年在台引進日本施行已久的「社會關懷美容活動」，用化妝技術來回饋社會，並針對特殊需求發表「完美無痕肌粉底」系列。

1945年二戰末期，在廣島與長崎原子彈爆炸後，有許多日本人遭受到灼傷之苦。日本資生堂為幫助有著肌膚深層困擾的民眾，1956年開發了資生堂遮瑕膏，1995年後更運用資生堂本業的專業化妝技術，研發可自然遮蓋斑點、傷痕、燙傷痕跡、凹凸不平、膚色不均等各種肌膚困擾的「完美無痕肌粉底」系列，推動「以遮瑕彩妝來提升生活質量」之社會關懷美容活動。2006年日本資生堂在東京銀座時設立「資生堂社會關懷美容中心」，2009年更將觸角延伸至亞洲，在上海、香港及台灣。

原本資生堂「完美無痕肌粉底」系列是運用光的補正技術，分別對應白斑、太田母斑、血管瘤、凹凸不平肌、暗沉深斑等肌膚困擾，推出5款修飾粉底。新誕生之資生堂「完美無痕肌粉底MV」系列將可因應的肌膚困擾擴大至癌症患者之外觀變化修飾，將「修正膚色」與「遮蓋不平整」的功能合而為一，除了推出專屬產品，也在台北、高雄各設立了專業諮詢美容室來做「社會關懷美容活動」服務。

品牌公關表示，目前諮詢的比例上，以黑斑暗沉最高有51％、白斑20％、傷痕11％、血管瘤3％、太田母斑3％、燙傷2％，其他像是刺青有10％。不分男女，有肌膚深層困擾即可透過專線預約，台北02-27786928轉1563、1564；高雄06-2239095。過程免費，在1對1的懇談教學後，若有產品需要再至資生堂全台47家專門店或直營網路通路S-moda購買。

(中國時報)