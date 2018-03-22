全聯20周年新氣象 力拚全台千店

全聯董事長林敏雄（右）和執行長謝健南日前在尾牙慶祝全聯邁向20周年，藍紅藍條紋配色的20周年Logo具時尚感。（全聯提供）

友善列印
中國時報
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全聯經濟美學邁向第4年，今年主題是「家的『省』美觀」，廣告分為全家篇（上起）、夫妻篇和室友篇。（全聯提供）

今年是全聯福利中心20周年，帶來新年新氣象，不但發表日系設計感新店型，也標竿精品時尚專為20周年設計Logo，董事長林敏雄1998年10月接手全聯社，20年來從66店至去年累積到909店，業績也破1088億元，成為超市龍頭，890萬會員更是實體通路最高，他透露成功的關鍵在於維持福利價、導入生鮮，今年目標要開到1000店、業績上看1200億元，「全聯會持續扎根、一步一腳印。」

2018訴求家的「省」美觀

全聯商品售價標榜比市價便宜，2015年起透過「經濟美學」系列廣告引領年輕人省錢潮流、創造省錢潮包、老派經濟也很美，去年的標語「省錢像白T牛仔褲，永不退流行」，至今仍深植人心。今年把省錢範疇從個人拉到家庭，訴求「家的『省』美觀」，提出「財神就是有省錢精神」、「我們家不愛花錢，除了為愛花錢」等於讓省錢成為全民運動。

全聯近年也透過各種生活提案的商品，成功讓客群逐年年輕化，像是火鍋季湯底去年業績衝破1.3億元，4年銷售成長18.5倍；We Sweet與HERSHEY’S好時巧克力合作甜點，去年在網路爆紅、消費者排隊搶購，甜點業績2年成長超過4倍；英國名廚Jamie Oliver專業廚師刀具收藏印花活動，1月5日至今兌換數量較2016年WMF同期成長2.5倍。

成長四冠王 落實公益賣場

全聯身為本土企業，對在地農產、契作肩負社會責任，去年高麗菜和香蕉盛產，就大量收購再以收購原價回饋給消費者；以友善土地方式種植的老鷹紅豆，契作面積從2016年的25甲擴大至今年共100甲，老鷹紅豆銅鑼燒1年賣260萬盒、業績1.5億元；2006年起陸續成立慶祥、佩樺、善美的基金會，具體落實「公益賣場」目標，至今3個基金會累積捐款近9億元，林敏雄期許：「我們能做到最好又有愛心，讓消費者有信心，帶來善的循環。」

全聯行銷協理劉鴻徵也表示，自家目前30歲至50歲客群約占一半，是主力客群；30歲以下客群約占1成，在新辦卡會員數、消費客數、消費金額與消費頻次皆有成長，是成長四冠王。

(中國時報)

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