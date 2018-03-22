2018年03月22日 04:11 中國時報 文／李志銘

舊香居【書情書色－Erotic Art Book Fair 】展覽現場。

一九六五年，來自米蘭的圭多．克萊帕斯（Guido Crepax，1933-2003）以美國上世紀三○年代最具妖豔及靈氣－－留著一頭俏麗短髮波波頭（Bob-Cut）的默片女星露薏絲．布魯克（Louise Brooks，1906-1985）為原型、創作了永遠的性感女神：華倫婷娜（Valentina），隨之又有擅長捕捉細緻曼妙的女性胴體媚態、深諳營造情色場景（畫面）電影感（The Film Sense）的米羅．馬那哈（Milo Manara，1945- ）宛如橫空出世，接連推出題材大膽的成名作《Le declic》（中譯「解扣」，後來還被改編拍成電影）、《格列芙遊記》（Gullivera）以及《激情香水》（Le Parfum de l' Invisible）等一系列香豔飽滿的情慾經典，自此開創了義大利（成人）漫畫界情色藝術的新時代。

從Guido Crepax到Milo Manara，兩人皆是義大利當代最為聲名顯赫、備受國際尊崇的情色大師，彼此同樣都是建築系科班出身，創作生涯同時也都深受法國電影新浪潮所影響，筆墨之間屢屢帶有濃烈鮮明的影像元素，以及彷彿電影鏡頭推移般的漫畫框格節奏。其中，Guido Crepax特別推崇法國導演尚盧．高達（Jean-Luc Godard）獨特的（影像）敘事語言，而Milo Manara則是曾為電影大師費里尼（F. Fellini）設計電影海報與繪製分鏡腳本，也曾改編西班牙鬼才導演阿莫多瓦（P. Almodovar）的電影劇本繪製成《Fuego En Las Entranas》（把心燒成火焰）這部作品。

他們的插畫題材涉獵廣泛，故事背景囊括歷史傳奇、異國冒險、亂倫禁忌、政治鬥爭到情色異想等，幾乎無所不包。然而，即使在情色漫畫界享有盛名，Guido Crepax與Milo Manara卻並不因此侷限了自己的創作路線。除了涉足電影圈的跨界合作之外，其作品插圖亦能精準掌握時代脈動的時髦設計感，不僅經常使用於各種雜誌書刊和唱片封面，還包括了室內裝飾的壁紙圖案（比如義大利知名手工壁紙品牌Wallpaper便曾推出一系列Guido Crepax的漫畫風格壁紙）、情色藝術塔羅牌等周邊商品，甚至就連搖滾天后瑪丹娜（Madonna）舉行全球巡迴演唱單曲〈Get together〉現場MV畫面的視覺靈感也都來自Milo Manara的藝術畫作。

沿著歐陸法國、義大利等時尚之都、藝術之城，逐漸蔓延開來的一道道情欲風景，以之為主題的創作系譜亦是百花齊放，諸如法國漫畫家Alex Varenne（1939- ）筆下離經叛道的性感豪放女《Erma Jaguar》、曾獲得安古蘭大獎的Paul Gillon（1926-2011）發表成人繪本《La survivante》（倖存者），以及被譽為義大利現代海報之父的Marcello Dudovich（1878－1962）宛如窺視老畫片的古典情慾代表作《Il tappeto rosso》（紅地毯），還有義大利漫畫界「繪臀大師」Paolo Eleuteri Serpieri（1944- ）開創出帶有科幻色彩的《Druuna》限制級恐怖漫畫等，儼然將「情色藝術」更全面地發展到極致！

想像慾望及身體：

跨越階級和性別的「情慾流動」

一九九五年，法國漫畫家皮埃爾．吉布哈（Jean-Pierre Gibrat，1954- ）以義大利著名童話《木偶奇遇記》主角皮諾丘（Pinocchio）為參考，並找來曾在法國情色影集《艾曼紐》（Emmanuelle）擔綱導演的Francis Leroi撰寫腳本、繪製了女性情色版漫畫《Pinocchia》（皮諾喬）。對照原著《木偶奇遇記》故事裡的皮諾丘一說謊鼻子會變長，改編成漫畫的女版皮諾喬則是一說謊胸部就會變大，若想恢復原狀，就得讓別人用皮鞭抽她！

翻開上述這些作品，無論是描繪人物表情、肢體動作，以及整個故事場景的營造，每每讓人感覺自在、落落大方，甚至帶有情感溫度的，沒有刻意隱諱、壓抑的氣息遮掩其間，總能讓閱讀者的慾望和想像力隨時保持著一種飢渴的狀態。

英國當代藝術史家愛德華．路希-史密斯（Edward Lucie-Smith，1933- ）於上世紀末（1997年）出版了一部經典《ARS EROTICA：An Arousing History of Erotic Art》（西方藝術中的情色），他在書中表示，作為藝術的裸體（the nude），通常都會釋放出一種曖昧的性暗示訊息，且在某種程度上喚起人們的情色慾望。

情色的本質，亦暗指小說家谷崎潤一郎在《陰翳禮讚》文中談到日本專有的「色气」（ぃろけ）一詞，雖具有廣義上的圖象（Graphic）特徵，卻並不只意味著外在形體的美麗，更重要的是自然流露出一股魅惑的風韻（不論男女），甚至帶有一點點調皮、一點點侵略。

特別是在攝影（寫真）技術越來越普及的今天，人們對情色的好奇心似乎也愈見旺盛，捕捉光影的鏡頭彷彿鍊金術般，驅使著無以數計的攝影家探索出更多關於身體和慾望的想像空間：一如赫穆特．紐頓（Helmut Newton，1920-2004）快門底下那些高大冷峻、旁若無人地抽著菸的性感白種女人，還有邁克．摩爾（Michael Moore，1954- ）在《Polastory》展現的馬甲和皮鞭、女女SM的蜜臀交疊，查爾斯．羅夫（Charlie Roff，1952-2017）拍攝野性女體挑動人們原始慾望的《Erotic Journey》（情色旅程），梅里．阿爾本（Merry Alpern，1955-）近乎猥瑣地以長鏡頭偷拍妓院窗戶的《Dirty Windows》（骯髒之窗），Charles Melcher與Steven Diamond蒐羅情色老照片彙編而成的攝影集《Voyeur》（偷窺者），娜塔哈．馬里特（Natacha Merritt，1977-）以相機赤裸曝露男女性愛私生活的《Digital Diaries》（數位日記），以及Ralph Mohr迷戀性感孕味的《Schwanger》（孕婦裸照）等，舉凡女女、男男、百合、薔薇、綑綁、偷拍、性虐、主人對女僕、小姐對水電工，每張介於情色與藝術的照片，充滿情趣亢奮的肉體（Body）、勾魂奪魄的眼神，都像是在對著觀看者大膽挑逗，但又教人忍不住多看幾眼。

有趣的是，一生拍攝了大量情色題材的日本攝影家荒木經惟，看在他眼裡，顯然「並沒有猥褻的情色，只有禁忌才是猥褻的」。不光是人體，即便一個單純的花花草草也能讓他拍出情色的味道。

「我一直相信情慾是一種解放的形式」，湯米．溫格爾（Tomi Ungerer，1931- ）指出：「如果人們有足夠的勇氣過著性幻想的生活，那麼色情作品就會消失」。

我始終認為，人的情感和慾望是沒有界限的，而透過（紙本）印刷書的物質媒介，卻能夠以一種全然解放的想像，來詮釋「情色」（Erotic）的無限可能。（完）

(中國時報)