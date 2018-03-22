2018年03月22日 04:11 中國時報 鄭順聰

這次，不待賈寶玉通報，修遠已經知道消息。徐星輝申請退學，下學期不再出現，聽說要重考，留下一堆破碎的心，如入夜抬頭即可望見的星子，冷且散亂。修遠從活動中心踏上武嶺，經過入口的大欄杆，他多次在此遇到徐星輝，那是早上八點修遠趕著下山上課，徐星輝此時才睡眼惺忪上山回宿舍補眠，據說是徹夜與林怡夏去海堤長談──同學紛議他倆的關係，卻又小心翼翼──徐星輝不止跟她，還跟許多女同學約會，到學期末聽說風波迭起──但到底是什麼修遠不得而知，只知最後的結果：徐星輝退學，一切的糾纏恩怨化為灰燼，冷如星子消失後的夜空。

跟王小玉橫刀奪愛的情況不同，謝梅春是被狠狠傷害了，從此誓不兩立，成了仇家，依然是同學，得同處教室，同居女生宿舍。但徐星輝乍然退學，自糾纏的感情漩渦抽離，漩渦中心消失了，留下悵然與一堆的謎團：到底，周遊眾女子之間的徐星輝，喜歡的到底是誰？環繞徐星輝的眾女子，投入多少感情？是同學之友情？曖昧？還是愛得無法自拔？

女子們各有心事，修遠無從得知，他只聽聞，聽聞怡夏傷得很深，她就喜歡徐星輝這樣英俊帥氣的男生，不管他與多少女子周旋，她就是愛他，毅然決然愛上他，就算身旁的人好言勸阻，她就是執迷不悔。就算與親如姐妹、日夕相處的同學決裂，也在所不惜。於是在深夜，總是在深夜，徐星輝從白日的周遊燦爛進入了深夜，怡夏就要佔有他，佔有他的深夜，他所有的深夜，趁其他女孩入睡後，拉著徐星輝徹夜長談，讓夜深長沒有止盡。

這些堅決與執意，如光芒燃盡的星子，消失於空中，連灰燼都不存。徐星輝與所有的人斷了連繫，離開西灣，切斷了星子的所有過往。（待續）

(中國時報)