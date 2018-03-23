陸美貿易戰開打！川普祭出懲罰性關稅

2018年03月23日 04:11 中國時報 王嘉源 、 江靜玲 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普於美東時間22日中午12時30分（台北時間23日凌晨零時30分）簽署應對「中國經濟侵略」（China’s economic aggression）的總統備忘錄，根據「301條款」調查結果，宣布對大陸祭出課徵500億美元懲罰性關稅方案，適用產品達1300項。川普出重手投放關稅炸彈，可能引爆陸美全面貿易戰。

301條款開第一槍

美國擬針對1300項大陸產品徵收巨額關稅，價值高達500億美元（約台幣1.46兆），涵蓋進口量較大的資訊科技、電子消費、電信產品乃至服飾、鞋子和玩具等。基於301條款的制裁關稅稅率通常為100％。美國2017年從大陸進口的貨物總額約為5056億美元，徵稅對象占總額約10％。

經濟部長沈榮津22日表示，美國針對301調查對陸進行制裁，台灣2類業者可能受到影響，一是已在大陸投資生產終端產品，交給大陸系統商或是銷往美國的業者，二則是在台灣製造零組件或半成品，銷往大陸做成產品輸美的廠商。

衝擊台灣2大產業

川普要求政府部門據此採取行動，貿易代表將會公布關稅懲罰名單，其中多為高科技產品，而針對大陸以主權基金收購在美的科技和重要企業，財政部長應在60天內提出名單與因應方案。

22日對大陸祭出的巨額關稅只是第一波，川普政府還可能在兩周後針對大陸企業在美投資和留學生簽證進行限制。然而，大陸國家主席習近平甫於17日連任，川普卻先是在16日簽署《台灣旅行法》，現今又對陸祭出了高關稅。習近平20日已罕見地就涉台問題說了重話，面對陸美貿易戰肯定以牙還牙。

《華爾街日報》22日報導，陸方也準備針對美國農業州出口的農產品採取反擊措施，對美國輸往大陸的大豆、高粱和生豬徵收關稅，因美國中西部農業州是川普的主要票倉之一。

大陸肯定以牙還牙

川普政府還將於23日起對進口鋼鋁製品分別課徵25％、10％高關稅。刻在華府協商爭取豁免的行政院政委鄧振中表示，目前看來對台課徵鋼鋁關稅會如期實施，但「我們的交涉一定要持續進行」，目標是取得國家豁免，並強調「台灣絕對沒有幫助大陸貨品違規轉運到美國市場來。」美國貿易代表萊蒂澤則說，歐洲及加、墨等另六個國家正在與美方協商，談判期間豁免課稅。

美股早盤全面重挫

川普去年8月指示美國貿易代表署，依《1974年貿易法》的301條款啟動調查，判定大陸是否涉及侵犯美國智慧財產權和強迫技術轉移。美國官員稱，過去9至10個月美方嘗試與大陸對話，但陸美貿易逆差不斷惡化，無證據顯示陸方行為改變。

貿易戰恐慌再起，美股三大指數22日早盤全面重挫，道瓊工業指數大跌逾300點，跌幅達1.3％。波音公司更跌逾3％。外媒紛紛評論稱，川普的貿易政策方針愈發強硬，成為世界經濟的重大不穩定因素，可能讓復甦中的全球經濟前景蒙上陰影。

(中國時報)