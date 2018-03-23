傅崐萁質疑賴清德 挪用20億善款重建

花蓮縣長傅崐萁。（鄧博仁攝）

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中國時報
／專訪
花蓮大地震，搜救隊2月9日於雲門翠堤漂亮生活旅店持續搜索，圖為雲門翠堤全景。（本報資料照片）
雲門翠堤住戶受政府補助一覽表
高雄氣爆、花蓮震災善款運用比較

花蓮大地震部分善款將用來補貼觀光、石材業，引發質疑聲浪。同樣震災善款運用，3月6日賴揆在立院答詢立委徐榛蔚總質詢時說，台南地震包括4棟倒塌建物、裂開約1000多棟房子，「我們大概在2年之間陸續完成重建的工作，也才花20億元左右，都是用善款來處理。」花蓮縣長傅崐萁22日質疑：「以同樣標準，難道這樣不算挪用善款？」

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行政院發言人徐國勇表示，他不清楚傅崐萁的談話，但重建的重點是趕快去做，不要噴口水。

善款救助災民 標準不同

花蓮大地震部分善款將用來補貼觀光、石材業，引發質疑聲浪，花蓮縣長傅崐萁昨天接受《旺旺中時媒體集團》專訪強調，縣府僅提供業者1％利息救助，過去高雄氣爆、台南地震也都有用善款救助產業災民，高雄甚至還將1.3億元捐款用於律師費、景觀改善計畫近2億、清除管線也花近9000萬、反觀這些項目花蓮都是由縣府埋單；台南還拿16億善款重建24所學校，引發受災戶不滿，如今有心人士卻用特殊標準檢驗花蓮，根本是惡意扭曲，「難道就因花蓮較弱勢，就得被踐踏嗎？」

危及地方命脈 焉能不救

花蓮強震後，各界湧入約21億善款，花蓮震災善款監督委員會擬將其中8億用於觀光、石材業紓困，遭質疑比例過高。傅崐萁說，高雄、台南產業受災僅限一條街、一個點，花蓮則是整體產業面都受影響，不只傷筋斷骨，已經危及到地方的命脈，若不救這些產業，將有10萬人受影響。

他強調，補助產業災民是依行政院決議和其他縣市處理原則辦理，花蓮並沒有超出範圍。以台南震災為例，當時用善款補助受影響營業戶10萬元，高雄氣爆則是每月每案補助20萬；花蓮只補助業者1％貸款利息，每戶最高20萬元，且若中央有提供補助，就不會用善款支應，「相比之下，花蓮有做錯嗎？」

另外，旺旺中時民調中心在2月25日至26日進行「花蓮縣震災調查」，結果顯示對花蓮縣長傅崐萁處理花蓮震災的表現，滿意度達53.3％、不滿意度23.5％和行政院長賴清德滿意度54.2％、不滿意度23％，不相上下；反觀蔡英文總統滿意度僅44.1％、不滿意度則有25.8％，落後傅、賴近10個百分點。

傅賴震災民調 不相上下

徐國勇強調，當初台南「台南市政府0206地震災害捐款專戶管理及監督委員會」，有清楚的經費使用內容，台南市政府也有提出說明，現在正值花蓮重建之際，希望不要再流於口水之爭，如果經費不足，也可以向擔任「花蓮震災救助及重建專案小組」召集人、政務委員陳美伶提出要求；南市府社會局長劉淑惠表示，後來市府放棄使用善款，因教育部補助18億元、分3年進行校舍修繕等。

(中國時報)

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