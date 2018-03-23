救助金史上最高 誰說不顧災民

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中國時報
／專訪

花蓮大地震災情慘重，花蓮縣政府傾全力進行災後復原，過程中卻紛擾不斷。花蓮縣長傅崐萁表示，災後連遭三波惡毒流言接連攻訐，企圖干擾復原工作，先是指稱縣府包庇違建，又說濫用善款，這些均非事實，從沒見過受災縣市政府短短20天內遭受那麼多抹黑指控，「以後誰還敢投入救災？」

花蓮遭逢67年來最大地震，身為觀光重鎮，縣府力拚在最短時間內復原災區，恢復外界信心，不過救災過程的流言蜚語，令傅崐萁相當無奈。他說，最初有人造謠縣府包庇吾居吾宿大樓違建，他澄清該案去年就已移送法辦，又被指救災期間忙著送水果，事實上他天天都在災區，春節送禮是1月就交辦的事。

傅崐萁說，農曆年間大家不眠不休忙救災，盼各界看到花蓮人的努力，不料過完年又遭受第三波惡意攻擊，被有心人士指稱善款不知去向，「偏偏愈惡毒的言論愈有人相信」，從那之後，震災善款從每天1億多元降到1000多萬，最後每天剩不到幾萬元。

他強調，花蓮直接受災戶一直都是主要善款補貼對象，縣府把受災戶分5類，除了建物倒塌的190戶，結構受損、牆壁龜裂的有幾百戶，另外家戶設備損壞4000多件的修繕費，以及救災過程生活受影響者都有補助，預計用超過10億善款支應。

以倒塌建物為例，縣府用實價登錄單價計算每戶的損失，以平均每坪補助11萬計算，再加上每戶慰問金，生活救助金和租金補貼，雲門翠堤每戶平均可拿到512萬、白金雙星有416萬，吾居吾宿因為是小坪數為221萬元，但補助是損失金額近2倍，「這是歷史上最高的救助，花蓮沒有不照顧災民。」

至於產業救助，傅崐萁無奈說，他當初呼籲各界捐款就強調，花蓮觀光業預估損失80億、石材業損失40億，將影響1/3在地人口，盼各界拉產業一把，並不是偷挪用善款，且產業災民補助均遵照行政院決議和台南、高雄前例，花蓮甚至每戶最高補助才20萬，不解為何被汙名化成這樣。

(中國時報)

傅崐萁質疑賴清德 挪用20億善款… 石材業咬牙苦撐 員工憂飯碗不保

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