石材業咬牙苦撐 員工憂飯碗不保

蔡英文總統2月9日在花蓮勘災，瞭解當地石材業者在震災中受到的影響與需求。（總統府提供）

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中國時報
／花蓮報導

花蓮大地震造成石材業者損失逾20億元，單間工廠損失最高達4000多萬元，不少業者考慮關廠，近來因部分善款用於補貼業者紓困貸款利息，在網路引發負評，在大理石工廠工作10多年的資深陳姓員工說，業者也是災民，如今被人汙名化，擔心老闆「撐不下去」會跟著失業，1家3口將喝西北風，盼外界將心比心，了解事實後再發言比較好。

在美崙工業區經營超過20年的石材業者郭航辰指出，工廠災損至少1000萬至1500萬元，工廠內20幾名員工生計全仰賴公司，「我咬著牙也要撐下去！」

另一家在光華工業區的石材業者黃暉紘說，同業多的是3000萬、4000萬元損失，傳出不少業者已萌生關廠念頭，以目前花蓮石材從業人員1萬5000人換算，將有數千人失去工作，數百戶家庭生計將因此受到打擊。

花蓮地震善款監督委員會召集人張善政表示，捐款人明確表示同意用在產業紓困，善款才會用在補貼產業利息，會再設計授權書供民眾簽署避免爭議。

花蓮大地震倒塌的雲翠大樓住戶、前管委會主委林葳說，縣府1個多月來展現高效率拆除完畢，災後重建符合耐震標章的永久屋也預計4月動工，「堪稱打破震災史上最有效率紀錄！」

身為倒塌戶的林葳說，災民不是只有3棟大樓受災戶才算災民，花蓮整體產業因強震受創嚴重，許多間接受災的產業災民，並不容易被大家注意到，很感謝各界愛心善款幫助倒塌戶重建家園，她也希望所有災民與產業都能獲得救助，若因部分網友質疑讓善款沒了，又要如何幫助災民？

(中國時報)

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