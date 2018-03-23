不受退款潮影響 暖流持續湧入

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中國時報
／綜合報導

花蓮大地震造成全縣產業災情慘重，有網友質疑善款只用來救助產業，怒嗆要求退還善款，不過實際上花蓮縣府收到的捐款持續增加，這2天就收到2000多萬元，並未出現退款潮，還有新北市金山國小學生捐出1個月零用錢，支持災民重建，讓近來氣氛低迷的縣府團隊精神為之振奮。

網路流言引發部分民眾要求退款，但此時金山國小1名學生雪中送炭，以郵寄方式捐贈300元給花蓮縣府，並留下署名「學生沛璇」的紙條，內容寫著：「花蓮縣長您好，這是我1個月的零用錢，給災民們。」重建團隊看了相當暖心。校方昨證實確有此事，但該名學生低調不願受訪。

花蓮縣長傅崐萁說：「沛璇小朋友的愛心，縣長伯伯收到了！」他表示會將這分愛心化為勇氣送給災民，讓他們知道花蓮的重建之路並不孤單。

花蓮縣府開放民眾申請退款後，兩天來退款389萬元，其中包含網紅「館長」陳之漢的100萬元，相較之下，持續湧入的暖流更多，2天各獲捐447萬元及1753萬元，為縣府打了一劑強心針。　花蓮震災捐款目前共募得22億2071萬元，善款監督委員會召集人張善政強調，委員會決議善款運用優先用於一般災民，若捐款人沒有同意或特別表明用途，一般無特別註明的善款，都會「從嚴認定」，並不會用在補貼產業紓困貸款。

(中國時報)

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