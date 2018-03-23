陸美貿易戰情境模擬！央行評估 我受衝擊比韓國重

經濟部長沈榮津表示，陸美貿易戰開打後，在陸台商受較大衝擊。圖為蘋果執行長庫克（著黃衣）前往大陸台商代工廠了解生產線。（美聯社）

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中國時報
／台北報導

陸美貿易大戰一觸即發，中央銀行模擬雙方衝突三情境，最嚴重是，陸拋售上兆美債。而陸美一旦開戰，台灣必受影響，且因參與全球供應鏈程度深，受衝擊一定最大，甚至高於韓國。

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最壞可能 陸大拋美債

央行表示，陸美貿易摩擦可能面臨三情境，最小是美國了解貿易戰後果，對陸301條款調查案有所克制，陸回應之道是調降進口關稅，擴大對美進口汽車、天然氣等產品，並開放美資進當地製造業與服務業，化解糾紛。

中型衝突為，美對來自大陸進口（約5100億美元）10～20％部分加徵關稅。一旦如此，陸方僅會對美進行有限度報復，影響農產品、通用汽車等行業，或暫緩開放美資進當地服務業，或給予他國較優條件。

至於大型衝突，則是陸方用更激烈手段回敬，包括課徵同等關稅，美出口恐因此減少830億美元，限制民眾赴美旅遊與留學，約300億美元，更甚者拋售1.18兆美元美債，但這樣的機率不大。

亞洲經濟體 難避戰火

央行總裁楊金龍說，美國為我鋼鐵最大出口市場，也是我鋁製品第6大出口市場，前者影響重於後者，要擔心的是，若擴大為全球貿易衝突，後續影響甚鉅。

楊金龍說，亞洲經濟體幾乎都有同樣壓力，「躲不過兩隻大象fight（對抗）」，生產乘數較大產品如汽車、電子及紡織業，將首當其衝。

台商群體 將首當其衝

經濟部長沈榮津認為，貿易戰開打，兩群體衝擊最大，一是在陸生產終端產品的台商，及國內生產零組件、提供中間財銷美的廠商。據統計，去年台灣中間財出口大陸金額763.6億美元，佔總出口逾85％，301大刀揮砍大陸，台灣恐受嚴重衝擊。

台經院景氣預測中心主任孫明德預測，貿易戰應不會一發不可收拾，畢竟不是要把對方打死，目的是促進貿易。

至於美將對鋼鐵、鋁材課重稅，我代表團已赴美；鋼鐵公會理事長林弘南認為，加拿大、墨西哥已豁免，顯示川普是逼著各國去談，他呼籲政府整理手中籌碼，談判時給糖吃，畢竟川普是「生意人」，台美仍有建立友好合作的機會。

(中國時報)

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