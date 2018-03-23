陸強硬反彈 絕不坐視權益受損

2018年03月23日 04:11 中國時報 李文輝／綜合教導

美陸貿易戰即將開打，大陸不甘示弱。大陸商務部條法司昨針對美國即將公布301調查結果，並可能對陸採取限制措施指出，關於301調查已多次表達立場，堅決反對美方這種單邊主義和貿易保護主義行徑。陸方絕不會坐視合法權益受損害，必將採取所有必要措施，堅決捍衛自身合法權益。

商務部表示，習近平主席指出，經貿關係是陸美關係的「壓艙石」和「推進器」。兩國建交近40年，貿易規模增長232倍，雙向投資累計超過2300億美元。美國業界普遍對美方單邊行動感到擔憂，已有45家美商協會明確提出反對意見。希望美方認清陸美經貿關係互利共贏本質，不要做出損人害己的舉動。

大陸外交部發言人華春瑩昨也表示，完全不能認同也不能接受所謂「經濟侵略」的說法，因為「侵略」這詞無論從任何方面來講，都絕不會扣到大陸頭上。

英國《金融時報》說，美國對陸貿易戰一觸即發，將易發難收，但川普似未想好如何收場。假如這是一場軍事衝突，華府將會擠滿人告誡總統，要奉行「鮑威爾主義」；即不要發動一場你不知如何脫身的衝突，這是在越戰吸取的教訓。美國恐會像發動阿富汗戰爭那樣，深陷長久無法掙脫的泥淖。

《環球時報》昨發表社評〈抵制美國大豆，中國很容易做到〉強調，一些美國人認為大陸找不到美國大豆替代品，限制美國大豆進口會拉升大陸食用油和豬肉價格。一旦大陸還手導致美國採取進一步行動，陸美貿易戰全面爆發，大陸損失將比美國大很多，是既傲慢又幼稚的想法。大豆是最容易替代的農產品之一，巴西等南美國家和俄羅斯都巴不得把美國大豆從大陸市場擠走。巴西已是大陸第一大大豆進口來源地，美國大豆有什麼離不開的。

(中國時報)