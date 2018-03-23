陸美貿易戰開打！川普祭出懲罰性關稅！新聞透視－拒高科技產品輸陸 美自陷逆境

陸美貿易逆差

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中國時報
李文輝

儘管大陸在兩會期間，先後承諾對美開放服務業，然而川普政府拒不開放高科技產品出口大陸，又指責陸方「經濟侵略」，充分暴露「美國至上」、唯利是圖的選票迷思，不僅邏輯不通，國際貿易也不能這樣玩。

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大陸總理李克強在今年的政府工作報告中強調，要促進貿易和投資自由化便利化，反對貿易保護主義。閉幕記者會，李克強重申，更開放姿態降低商品進口總體稅率水平，開放服務貿易，首尾呼應。

李克強坦承，對於現在逆差的服貿，進一步開放服務業會付出代價，但可促進提高產業競爭力。下一步重點是放寬服務業准入，如養老、醫療、教育、金融等領域。還會全面放開製造業，這些說法，包括保護智財權，顯然都是向美國喊話。只不過「真心換絕情」，換來的是美國即將出手貿易戰。

其實，川普挑大陸下手，從習近平財經智囊劉鶴、外交一把手楊潔篪，在兩會前夕先後訪美，為貿易戰降溫，已見端倪。日前習近平甫連任國家主席，川普不若對普丁當選總統般迅即發賀電，按大陸官方報導，卻是「以其他方式向習主席祝賀」，與近期川普政府即將在貿易戰上使出殺手鐧，不無關係。

美陸兩國互指對方採貿易保護主義，數字會話說，統計大陸加入世貿以來的雙邊貿易，美對陸貨物出口增長500％，同期美國對全球貨物出口僅增長90％，大陸是美國第三大出口市場。陸對美貨物出口順差雖大，但服務貿易，美對陸順差在2016年已達381億美元。

雙邊貿易問題，源於兩大經濟體的全球價值鏈分工不同，大陸在中下游，美國在上游。陸對美出口，有助保持美低通膨下的經濟增長，也有助維持美國超出自身生產能力的消費水準。然而，美國拒不開放高科技產品輸陸，才是美對陸貿易逆差主因之一。

(中國時報)

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