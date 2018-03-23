美恐祭《國際緊急經濟權力法》

2018年03月23日 04:11 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美最大電子產品零售商百思買（Best Buy）將在數周內停售華為手機。圖為華為去年參加美拉斯維加斯電子展。（中新社）

美總統川普以大陸侵犯美方智財權為由，決定依《1974年貿易法》的「301條款」施加制裁，白宮還挑明這是應對「中國經濟侵略」（China’s economic aggression），顯示川普來真的，對美陸貿易大戰也會有準備，最終甚至可能祭出1977年《國際緊急經濟權力法》當武器。

去年12月18日，川普發表首份《國家安全戰略》報告，把大陸定位為「戰略競爭對手」，稱其在政經、軍事多領域挑戰美國，甚至指責大陸推動旨在削弱美國的「經濟侵略」戰略。如今「經濟侵略」一詞再現，證明川普近來對陸磨刀霍霍，戰略考量昭然若揭，而非僅是希望美陸貿易逆差減降千億美元單純。

2015年大陸公布《中國製造2025》戰略，展現科技雄心，便讓美國如鯁在喉。根據該戰略，北京試圖在10年內主宰包括先進微晶片、人工智慧和電動汽車在內的大量尖端科技。如今，美方準備對陸徵收關稅項目，首當其衝的正是該戰略列出的高科技出口產品，包括半導體和新能源汽車。

美方並質疑，北京為吸引外資巨頭參與《中國製造2025》，規避美國和全球貿易規則，包括合資企業、智財權、市場准入等方面。近來美國對陸貿易行為多所指責，也多與此有關。

為應對大陸對美挑戰，川普握有兩貿易武器，目前祭出的是「301條款」，雖然理論上受美制裁國家可告上世貿組織（WTO）尋求救濟，但川普已挑明，WTO判決若對美不利，他不一定遵從。

川普的另一武器，就是援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），宣布全美進入與陸貿易緊急狀態，讓總統無須國會授權批准，即可片面對陸實施廣泛經濟制裁。不過，該法針對的是「敵國」，川普或許還保留一手，只是萬一美陸貿易全面開戰，憑大陸經濟實力也絕非省油的燈，到頭來是否對美有利，商人出身的川普不能不精打細算。

(中國時報)