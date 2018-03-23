停售華為手機 Best Buy開第一槍

2018年03月23日 04:11 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

美貿易代表萊蒂澤對大陸提出強烈警告，公開點名大陸侵犯美智財權，並稱美國很快會就301條款調查，對大陸做出懲罰決定，可能從關稅或投資著手。此外，美媒披露，美國最大電子產品零售商百思買（Best Buy），未來數周將停售華為手機。

萊蒂澤在眾院賦稅委員會作證指出，世貿組織（WTO）完全不足以應對大陸以國家為主導、拒絕市場規則的經濟體制，而美陸貿易嚴重的就是智財權，美去年全年單是貨品貿易逆差就高達8112億美元，美對陸貿易赤字高達3752億美元。他說，長期貿易赤字反映全球市場扭曲，並讓美國工人和商人處在不公平處境。

萊蒂澤點名的貿易夥伴，大陸成頭號目標。他說，貿易代表署（USTR）支持川普的國家安全戰略，經濟關乎國安，美國貿易政策須有助於建立更強大的美國、應對有敵意的經濟競爭者，並尋求與有共同目標的國家合作。

知情人士表示，美國電子產品零售商百思買決定結束與大陸科技大廠華為的合作關係，不只已停止採購華為新款智慧手機，並將在未來數周內停售其產品。

華為22日回應指出，充分理解並尊重其選擇。百思買表示，不會評論與供應商的合約，而他們變更銷售產品決策是基於多方面理由。華為一直想打入美國市場，這次百思買的決定，對華為是一大打擊。

美國兩大電信商AT&T、Verizon也傳出迫於政治壓力，先後放棄與華為的手機銷售計畫。百思買停售華為手機是否和陸美貿易戰有關，引發聯想。

(中國時報)