卡管政治恐攻 各式賤招盡出

2018年03月23日 04:11 中國時報 簡立欣 、 林志成 ／台北報導 ／台北報導

沉寂近3個月，台大校長當選人管中閔終於三連發出擊！22日上午先在臉書轉貼美國作家馬克吐溫小說詞句，引喻自己「正派人士成了罪犯」；同時在媒體專訪中表示，台灣學界從未有過這樣「政治恐怖攻擊」，要求教育部依法聘任，不然就讓台大趕快重選校長，別再耽誤台大；下午在臉書貼出聲明，要求教育部3月底前說清楚到底要不要聘任。

籲教部月底決定聘任與否

目前好幾個單位都在調查管中閔，對於是不是要所有事實都釐清後，教育部才決定要不要聘任？教育部次長林騰蛟表示，台大24日臨時校務會議後，教育部要不要聘任管中閔為台大校長，就會明朗；至於司法部分，若調查速度很快，會將結果納入綜合判斷，否則教育部就不等了，之後若認定管違法，再依相關規定辦理。

不能因討厭就置人於死地

台大校長遴選委員會1月5日選出新校長管中閔，至今逾兩個半月，但教育部堅持不發聘書，並持續依據特定媒體報導、學者爆料等消息來源，聯合監察院、北檢等單位多管道「卡管」，一連串指控管中閔獨董揭露、論文抄襲、大陸兼職、國安洩密等。這段期間管中閔除接受特定媒體專訪兩次，幾乎不對外發言，僅偶爾透過臉書表達心聲。

眼看卡管案如滾雪球愈演愈誇張，管中閔22日3度發聲。上午，在臉書貼出馬克吐溫1870年的小說《競選州長》中的內文，「想擺脫這種攻擊，簡直沒有辦法」、「那一大堆無稽的指控和那些下流惡毒的造謠」、「從前是個正派人士，可是現在成了偽證犯、小偷、盜屍犯、酒瘋子、舞弊分子和訛詐專家」，似乎寫盡3個月來的心聲；小說主角最後結局是放棄競選，管中閔則要教育部勇於承擔。

痛批獵巫 摧毀大學自主

他另接受聯晚專訪，指不能因為討厭他，就利用不實指控「置人於死地」，台灣學術界從未發生如此長期、利用行政手段持續造謠、抹黑的政治恐怖攻擊；各種指控都是莫須有，還要動員族群仇恨把台灣大學自主與學術自由徹底空骸化，「現在是要走向麥卡錫主義的學院大獵巫？」

管中閔說，事情總要有個段落。如果教育部堅持不發聘書，就直接說明，讓台大趕快重選校長，不然就依法發聘。他也解釋會忍耐、堅持到今天，一是為「堅守大學自主和學術自由」，二是希望「社會的互信、正直精神不要被沖毀」。

管中閔在下午再度在臉書發表聲明指出，大學校長遴選，依大學法為校長遴選委員會職權；今年1月5日獲台灣大學校長遴選委員會依法選任為校長當選人，並報請教育部聘任，政府各部門與政媒勢力不斷製造莫須有的不實指控，教育部再配合推諉懈怠，遲遲不對該聘任案作出核示，已使台灣大學校務擘劃、決策與年度財務規劃產生困難，並請教育部於3月底前函示准否聘任。

(中國時報)