新聞透視－鋪天蓋地追殺 眼中只有仇恨

2018年03月23日 04:11 中國時報 簡立欣

為打擊一個台大準校長，蔡政府鋪天蓋地使出車輪戰，從教育部、立法院到監察院都相繼出手，已經讓人看了傻眼，現在居然連檢調都出場；至於罪證是什麼？不重要，反正就是要潑糞，只管丟出問題，即使謾罵、無中生有也無所謂。這個過去自許民主、自由、人權的政府，已越走越遠。

日前一場法學座談會，與會來賓都是著名的律師、教授，打著討論大學自治之名，實際上卻是大談反管；他們沒提到論文抄襲，也不談廈門大學兼課案，說是對這兩件事「沒感覺」，只是大批獨董案，但真要他們說擔任獨董有何瑕疵，他們又提不出具體證據，只說這是「社會通念」。打著學術倫理的假皮行政治批鬥之實。

其實，綠營很「能幹」，如果管中閔真有扎實的法律瑕疵依據，綠營不會「卡管」卡得這麼不像話，從獨董揭露、論文抄襲、大陸兼職、國安洩密等，每一個都像是烏賊戰，資料給的湯湯水水，只求先把對方噴黑，自己再一溜煙轉身。對於一個準校長，政府動員行政、司法、監察及學術界等打擊，力道之大，可謂空前。

「卡管」大戲招式盡出，媒體認認真真地查證，致電對岸大學、比對論文資料、寫信給相關人士等，證明各項指控真的是莫須有。

不料政府根本不在意證據，只是一味地開戰場鬥爭，執意操控召開台大校務會議。原來沒有人在計較真相，把管中閔鬥倒鬥臭才是最終目的！

這種政府，怎麼還敢回應大陸惠台31項，認為台灣的優勢在於學術自由？我們不是已經在一個新威權裡了嗎？我們為綠營的墮落感到惋惜。

40歲以上的人經過戒嚴時期，看著黨外人士帶領台灣走出戒嚴，現在自己卻成了當初最痛恨的那種人，以操弄、動員仇恨意識為能事。

管中閔之前在臉書引述波蘭女詩人辛斯波卡詩作《仇恨》，最後一句說「據說仇恨是盲目的。盲目的？她有狙擊手的犀銳視力，且毫不畏懼地逼視未來」，我們想要問「這個政府」，你的仇恨有何目的？是壯大台灣還是撕裂台灣？

(中國時報)