抹黑總動員 5院只差考試院

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中國時報
／台北報導

「現在五院只差考試院還沒出來卡管了！」政府部會「萬箭齊發」就是要卡管，台大教授嗟嘆簡直瘋狂；台大自主聯盟表示，希望在周六校務會議之前跟校務會議代表說明，訴之以理，台大學生則將在今日中午舉辦還我大學自治論壇。

台大明將舉行臨時校務會議，安排「是否成立校長遴選爭議調查小組」提案，其他4項提案包括遴選無效、啟動調查小組、釐清學術倫理疑義、遴委會說明。

一位台大表示，看到管中閔聲明稿只覺得難過、心疼，「他是想做事的人，他一輩子名利都有了，獨董薪水都比校長高，但他決定60歲之後奉獻給年輕人，從下而上改造社會；台大現在面臨艱困挑戰，政府經費少4成，外面的人卻覺得台大校長是一塊肥肉，加諸這麼多莫須有罪名！」

這位教授表示，若校長遴選真有重大瑕疵，光是修法就需半年，再遴選8個月，「看一年多以後台大排名可以掉到哪裡去」。　教授說，現在行政、立法、司法、監察體系都介入卡管，「只差考試院還沒出來，這樣就湊齊五院了。」希望台大老師有良心，他對24日臨時校務會議的結果還是抱持希望，因為很多老師還是默默在支持，但大家都怕秋後算帳，有些老師有科技部計畫，有些老師在教育部有職位，「能夠理解，連我自己都會害怕！」

台大學生今日中午12點10分到下午4點也將在台大椰林大道傅鐘前舉辦「拒絕政治恐攻，還我大學自治」的台大傅鐘肥皂箱論壇，由教授、學生、校友「野台開講」，表達對政治力介入校園、政治恐攻的憂慮與抗議。

(中國時報)

野蠻沒有限度 龍應台看不下去 查管 北檢、科技部不落人後

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