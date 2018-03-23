查管 北檢、科技部不落人後

教育部次長林騰蛟。（中央社）

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中國時報
／台北報導

台大校長當選人管中閔上任路遙遙，又有媒體指控管中閔從2005年起，就赴廈門大學等學校兼課，被民眾檢舉在2015年卸任國發會主委後，持續赴陸教課，被指控違反《國家機密保護法》。法務部長邱太三昨對此表示，管有無違法，北檢調查後再對外公布。

陸委會副主委兼發言人邱垂正表示經洽移民署了解，管中閔自民國94年迄今，有28次赴陸申請，都經主管機關許可。至於具體個案是否涉及違法，應由赴陸兼職期間的任職機關或主管機關釐清與認定。

管中閔被傳曾在廈門大學王亞南經濟學院兼職，且在2005年起在多所大陸大學兼課，並擔任廈大「房地產投資與金融總裁班」課程與論壇的受邀教師。廈大台灣研究院院長劉國深表示，兼職並非正式教職，廈大更不可能支薪，況且在台灣的大學任職的台師，若想到廈大工作，第一步得放棄台灣教職工作。

劉國深指出，管中閔在廈大，有很多人知道，不少綠營學者長期往返兩岸，也在大陸大學兼職。至於管中閔是否受聘王亞南經濟研究院，校方人員表示，因校方近日維修校內網路，王亞南經濟研究院官網已多日無法連結，近日會開通。

科技部也加入卡管，部長陳良基昨表示，管中閔涉及學術倫理案件，科技部主動發函台大、暨南大學進行瞭解，兩校均已回覆，將由學術倫理委員會後續調查，如果有需要，會要求管中閔來說明。事實上，台大和暨南大學先前已個別開會討論，均認為沒人違反學術倫理，所以「不立案調查」。

對管中閔稱遭到政治恐攻，教育部次長林騰蛟表示，教育部依法行政，不用過度政治化，但外界有不同看法，教育部無法去影響，只能尊重。台大明（24）日舉行臨時校務會議，教育部將觀察討論結果，並請台大就管中閔兼職或到大陸的情形查明，提供給教育部作「適法性的處理」，若沒有問題，教育部會儘快處理。

針對管中閔是否違法登陸任教，林騰蛟都推給台大去釐清。他說，有時大陸的大學公布資訊不知是真是假，所以要由台大以學校的正式管道去釐清；如果管中閔確實擔任專任教師、兼任或兼職未經核准，那就是違反規定，但如果是進行學術交流、一般常態性交流或短期客座講學則未違反規定。

林騰蛟多次提及台大要召開臨時校務會議，並認為校務會議對校長人選有門檻推薦功能；外界好奇，若校務會議通過，教育部是否就核准管中閔？林騰蛟說，這是最後的結果答案，要他現在回答有點為難。

(中國時報)

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