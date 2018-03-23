漁民較活潑 神出鬼沒難保護

2018年03月23日 04:11 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

宜蘭蘇澳籍「東半球28號」兼營娛樂漁業漁船，4日載客到宜蘭外海與日本與那國島中間俗稱「黑水溝」釣魚時，遭日本公務船追逐並以水砲攻擊，海巡署獲報派4船艦護送回港。（摘自網路）

多位藍營立委批評政府對日態度軟弱，駐日代表謝長廷昨表示，台日在漁權談判時，各自都有國內漁民壓力。他說，日本漁民通常都在協調海域內作業，但我漁民比較「活潑」，天下四海為家，到處都去，他建議漁民「要去也要打個招呼」，說了比較可被保護，「你這樣神出鬼沒，我們真的沒有辦法」。

各自有壓力 日方少越界

謝長廷昨受邀返台，列席立法院外交國防委員會就「3月4日日本公務船噴水追趕我東半球28號漁船事件」，提出專案報告。

謝長廷強調，在3月5日一早，駐日代表處在第一時間站在維護主權的立場，向日方就東船所受待遇，對日方表達關切；在6日，日方拿出照片，照片中有人在釣魚，「又有兩條魚」，代表處還可再講下去，「魚搞不好是剛好跳上來又跳下去」，但我方無法提出反證，基於外交信賴，代表處就不再抗議，不然我方若說照片不會動，日方一定會拿出錄影帶，「日本人做事很嚴謹的」。

國民黨立委李彥秀質詢，台日就漁業問題溝通後，未來台灣漁船就可不受日方干擾嗎？我方可以要求日方不要越界嗎？

謝長廷說，坦白講，如果他們（日本漁船）過來，我方理論上也可以抓、噴水，但他們從來沒有越出「雙方合作領域」的界線。

早上去拜託 下午去抗議

民進黨立委邱志偉質詢時詢問，爭議許久的八重山重疊海域，未來是否可能納入漁業協議？謝長廷表示，希望這樣，但這需要時間，我方有我漁民的壓力，日本亦有，他們也需要兼顧他們的立場。

謝長廷說，日本會去和日本漁民溝通，日本跟我們有協調海域，日本漁民通常就在那邊作業，而我們的漁民「比較活潑」，因為我們是自由社會，「天下四海為家，我們都去」。他建議，我方漁民要通報，要去的話要打個招呼，說了比較可被保護，「你這樣神出鬼沒，我們真的沒有辦法」。

立委並關切，我國爭取加入CPTPP第二輪談判，日本是否可給予支持？謝長廷指出，「我們很努力」，但沒有條件，「早上去拜託人家，下午要去抗議」，一下子當孔明，一下子當張飛，但是駐處還是很努力。

(中國時報)