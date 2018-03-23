台日關係 不能只耍嘴皮子

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中國時報

駐日代表謝長廷，真是一位思慮敏捷，具表演能力的政治人物。無論藍營立委如何輪番上陣質疑「東」船事件的處理，謝長廷總能以幽默話語，四兩撥千斤，搞得哄堂大笑，但大笑過後，問題依舊無解，盼謝代表的頭腦不要只在國會娛樂大家，而要用在提升台日實質關係。

民進黨政府口口聲聲說「台日關係友好」，但面對台日漁業爭議時，始終不敢採取強硬態度，對日開炮。每次與日本開會時，只是覆誦各自立場，將問題遞延，就是不希望破壞台日的友好氛圍，然恐怕這只是我單方想像，日本從未給予我實質優惠。

台日交流始終戴著民間機構的「白手套」，但我方仍給予日方駐台人員外交禮遇，日方卻未給予我駐日人員同等對待，不論是外交車牌、豁免待遇等，多年來日本都是拒絕，這相較美國，實在不公平，連謝長廷自己也覺得「有點委屈」，若說台日關係友好，也不應只有如此。

政府雖採取「近日美遠中」的策略，卻不見日本在國際場合「直接」聲援台灣。舉例來說，去年日本厚生勞動大臣政務官馬場成志在WHA大會發言上僅說，世界不該遺漏任何「特定地區」，造成「地域真空」的出現。這是在為台灣聲援嗎?實在不如美國直接提及「台灣」。

今年我參與WHA的情勢更為險峻，謝長廷有辦法促使日本加大聲援力度嗎?

日本為我對外關係的重點，謝長廷返台到立院報告，都很受立委與媒體重視，可說座無虛席；大家很期待聽到他多報告一點，讓國內了解台日關係進展，但今年一如以往，他機智的答話令立委無法辯駁，但是他一面倒指責我漁民到處跑，對於日方在爭議海域，以水炮驅趕我漁船的強烈做法，他有發揮這份機智與辯才去向日方抗議嗎?盼謝代表多用心做出台日關係提升的實績，才不枉費蔡政府派出「閣揆級」智多星使日的苦心。

(中國時報)

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