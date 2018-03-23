風雪故人來 陳菊拜會董雲裳

高雄市長陳菊（左）在美東時間21日與美國國務院亞太事務代理助卿董雲裳會面。（摘自陳菊市長臉書）

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中國時報
／高雄報導

高雄市長陳菊於美東時間22日與美國務院亞太事務代理助卿董雲裳等人會面，雙方交流熱絡。董雲裳表示，美國一向支持台灣參與國際組織，將積極協助提高台灣的國際能見度。

陳菊在華府將見何種層級官員，備受矚目。陳菊昨晚主動在臉書發布訊息：「華府大雪，今天聯邦機構停班，但國務院說約會不變。」

陳菊發文指出，在駐美大使高碩泰、立委劉世芳與賴瑞隆等人陪同下，除會見董雲裳外，也見了經濟暨商業事務首席副助卿麥費特（Brian McFeeters）、亞太事務代理副助卿史墨客（Hanscom Smith），室外雖然大雪紛飛，但室內氣氛溫馨。

風雪故人來，董雲裳在會談中，憶起2000年駐台期間，在台安醫院生下小女兒，當時父母曾來台探望。前幾天她翻出一起環島旅行的相片，對台灣充滿著思念說，台美友誼深厚，也是堅強的夥伴。

陳菊對其表示，蔡英文總統的兩岸政策溫和、穩健，對大陸保持善意，但大陸卻沒有正面回應。陳菊說，她支持蔡總統的政策，也希望美方給予支持。

董雲裳則回應，台美雙方有互信，更有共同的自由、民主、人權價值。她看到蔡總統戮力改革，並且積極讓全世界聽到台灣人的聲音，她完全了解改革的困難，也很欽佩蔡總統推動改革的視野。

董雲裳認為，台灣對美國非常重要，台美今後在安全方面的合作只會更加強。至於台灣參與國際組織，美國一貫支持，也將積極協助提高台灣的國際能見度。

副助卿麥費特則提醒，美台經濟合作3大重點分別是希望美商在台投資與經商能獲得公平待遇，以及保護智慧財產權，並進行物聯網、AI等高科技合作。

陳菊會後贈送董雲裳1條排灣族的「眼睛之珠」琉璃珠手鍊，並說明據排灣族文化是「有守護的功用」；董雲裳戴上後說，她已經感覺到被保護了。

(中國時報)

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