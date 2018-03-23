合唱黃埔軍歌 袍澤淚喊「繆哥一路好走」

2018年03月23日 04:11 中國時報 朱真楷 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

「繆哥一路好走，來生再當兄弟！」在立法院墜樓身亡的退役上校繆德生昨進行告別式，前總統馬英九、國防部長嚴德發等政要將官都到場致意。移靈時，近千位昔日同袍共唱陸軍官校校歌，高喊「繆哥，一路好走，來生再當兄弟啊！」在黃埔軍魂的歌聲下，催淚送他走完人生最後一程。

繆德生因政府推行年改，與部隊同袍共組藍天行動聯盟，除監督年改須顧及軍人權益，也解由行動表達「捍衛中華民國、反台獨」主張。但上月27日他為將國旗及一幅寫著「沒有國軍就沒有國家」的布條掛上立院頂樓，攀爬外牆不幸墜樓身亡，享年62歲。

昨繆德生家屬在台北一殯舉行告別式，其義父、前空軍上將夏瀛洲及陸、海、空軍官校、幼校、中央軍事學院、中正理工學院等校友會，及中華民國退役將官總會、聯勤總部聯誼會等單位至少數千人，也自發性到場。

繆德生兒子在家祭時感性說，繆德生或許不是最好的父親，但絕對是最好的軍人，總將自己奉獻國家，最後還以這種方式表達對國家的愛，「非常不捨，但我們支持」。

令人傷感的是，告別式會場前豎立一幅巨大國旗，由於他清醒前最後一刻，就是要拿國旗攀上立院，卻壯志未酬，如今青天白日飄揚在他靈前，讓不少人為之動容。

移靈時，部隊同袍與繆德生同為陸官48期的同學擠滿會場內外，合唱陸官校歌為他送行。當靈位移出景行廳，軍樂隊停止演奏，現場近千人仍合力清唱，唱到「這就是革命的黃埔」時還特別用力，場面悲壯，不少人都止不住淚。

藍天行動聯盟與南台灣抗暴聯盟等70個團體昨午後聚集在立法院外，藍天行動聯盟主席武之璋疾呼「不達目的絕對不回家」，武也帶領群眾高歌《國父紀念歌》；隨後，在「繆德生一路好走」口號疾呼後，立院周遭冥紙滿天飛，百餘人繞行立法院周遭，並前往凱道靜坐，場面相當肅穆。

抗議團體雖然在凱道時一度與警方發生推擠衝突，但在傍晚時即宣布散會，和平落幕。

(中國時報)