陸會把國台辦併入國防部

2018年03月23日 04:11 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

時代力量立委林昶佐主張將陸委會併入外交部，外交部長吳釗燮昨在立院答覆表示，過去與大陸談到這個問題，陸方的反應是會把國台辦併入國防部，我方須理解其可能後果；若外交部與陸委會持續運作良好，就不需要合併。

吳釗燮指出，我國所面對的外交情勢非常吃緊，必須要做好相關準備，相信大家都知道，「即使承認九二共識、一中原則也從來沒有輕鬆過」，相信外交部及所有國人做好準備，可以面對這些狀況。

民進黨立委羅致政詢問我國與友邦情況，吳釗燮表示，可能有些國家需多花時間努力，但大致上維持相當穩定關係，他所看到的資料，「短期之內不會有斷交。」

國民黨立委李彥秀則詢問，台灣今年參與5月世界衛生大會（WHA）爭取情況。吳釗燮表示，已與許多國家進行協商，日本方面今年還是會支持台灣參加WHA，「應該沒有問題」。

李彥秀追問，去年有18個國家在WHA上幫台灣出聲，今年我方目標也是如此嗎？吳釗燮表示，希望達成比去年更多的目標。此外，我方除了提案外，也會爭取理念相近國家及友邦為我發聲，爭取舉行雙邊及多邊會議。

媒體詢問，外傳蔡英文總統出訪延期與布吉納法索內部動盪有關？吳釗燮表示，總統出訪，除了必須跟對方時程契合外，當地情勢我方也要納入考量，目前非洲友邦有兩個，一個是布吉納法索、一個是史瓦濟蘭，邦交都很穩定。

(中國時報)