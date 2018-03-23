央行示警 通膨下半年增溫

2018年03月23日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

毫無懸念！中央銀行昨日舉行首季理監事會議，一如外界預期，利率連續7個季度不動，重貼現率維持1.375％。但值得注意的是，對於物價，央行預估值為1.27％，這個數字比主計總處、國內預測機構都高，顯示因油價、電價齊漲，下半年通膨壓力確實有增溫之勢。

新任央行總裁楊金龍說，昨日理監事會討論熱絡，但最後仍做出利率不變的決議，主要考量有四，除當前通膨壓力溫和、實質利率適中，最主要還是國際經濟前景存在不確定性，且實際產出尚低於潛在產出。

重貼現率維持1.375％

楊金龍指出，雖然國際紙漿大漲、家用紙品價格醞釀調高，電價因發電成本提高而調漲，但對整體物價影響不大，不過這反映出，台灣物價易受進口原物料影響，短期有較大波動，透過新台幣升值，有助減緩輸入性通膨壓力。

「個別商品價格有漲有跌，這是自然現象」，楊金龍點出，個人對物價漲跌的感受，與CPI（消費者物價指數）變動幅度常有落差，預期心理不是透過貨幣政策能處理，政府應重視溝通，避免通膨預期心理形成。

面對經濟持續復甦、原物料價格趨揚，全球通膨預期上升，央行何時才會升息？楊金龍說，先進經濟體貨幣政策朝正常化邁進，美國、加拿大已邁出升息步伐，反觀新興市場經濟體還是維持利率不變，甚至降息。

駁升值取代升息說

新興市場經濟體中，今年以來，馬來西亞因經濟活動升溫而升息1碼，巴西及俄羅斯反而因通膨壓力和緩，調降政策利率以激勵景氣，其餘國家多維持利率不變。

楊金龍表示，「適度寬鬆」仍是當前貨幣政策調性，對於美國聯準會的升息決策，「美國情況跟台灣不太一樣」，他並重申，兩國利差或資本流動，不是考量因素，升息的考量仍回歸到當前跟未來通膨展望。

對於「升值取代升息」說法，楊金龍也提出反駁，強調新台幣匯率還是供需決定、還是動態穩定，不要看最近升得比較多，「有一天它（新台幣）如果貶到35也有可能」，央行維持市場秩序，跟什麼「防線」都無關。

(中國時報)