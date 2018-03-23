CPI連4個月逾2趴

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中國時報
／台北報導

央行不跟進美國升息腳步，昨決議利率連7季不變，重貼現率1.375%不變；中央大學經濟系教授徐之強表示，國內2月消費者物價指數年增率(通膨)達2.19%，若接下來連續4個月都超過2%，央行下半年升息的機會就大幅增加。

徐之強強調，今年央行升息與否，與通膨2%關卡息息相扣，若民生物資帶動通膨走勢，央行下半年進入升息循環，預期是緩步調升，每次以半碼為基準，徐之強表示，若升息腳步走得太快，反而對實體經濟不利。

台經院景氣預測中心主任孫明德認為，央行利率連7凍，這是意料中的事，因為台灣對外利差不大，舉例來說，國內重貼現率1.375%，美國升息後，聯邦基金利率調升至1.50%至1.75%，兩者差距還在可接受範圍；近來衛生紙、滷肉飯調漲，但因為菜價、3C產品價格下跌，扣除2月春節物價上漲因素後，預期接下來物價走勢仍屬溫和，台灣升息條件還不夠成熟。

除了通膨溫和因素外，台灣綜合研究院院長吳再益認為，國內投資不振、國民超額儲蓄達2.5兆元，金融業爛頭寸持續上升，加上2月出口接單下滑，直言台灣短期內沒有升息的本錢。吳再益認為，假設台灣進入緩步升息循環，反而是件好事，意謂經濟持續成長、物價緩步上揚。

(中國時報)

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