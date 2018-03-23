現場側記－菜鳥總裁 眉眉角角有得學

2018年03月23日 04:11 中國時報 黃琮淵

菜鳥總裁的處女秀，對於「不習慣央行總裁不姓彭」的媒體，也是觀察新任央行總裁楊金龍的難得體驗。或許，難掩緊張，以致於一開口就把首次「主持」講成「參加」，少了彭淮南駕輕就熟的老練，看得出還在調適。

對於與彭淮南的不一樣，楊這樣說：他們的個人特質不同、基因也不會一樣，不過追求目標相同，尤其是嚴肅執行央行的政策；這話不過不失，嘗試在彭淮南的「強人身後」，展現讓外界耳目一新的領導風格。

不走彭淮南的霸氣那套，所以當被問到理監事會怎麼開這麼久、討論情況如何，他娓娓道來「是因為討論得比較久」，但「絕對沒有意見不合」，也絕非不熟悉。看得出來，在處理與理事關係這塊，小心謹慎。

只不過，副手做久了，或許幕僚個性還沒甩掉，原本在彭淮南時，大抵10多分鐘就結束的摘要報告，楊金龍就講了半個小時。雖是鉅細靡遺，但有時真的太枯燥了，一度講到攝影記者開始放空，「快門聲」都停了。

也還沒學會見招拆招、四兩撥千斤，面對記者提問時，難免左支右絀，少不了結巴，無意識地出現大量的「財經英文單字」，聽得在場媒體一頭霧水，也算是全新體驗。

唯一能侃侃而談的，大概就是當被問到是鷹派還是鴿派？他說，其實鷹派還是鴿派，都是外界因為政策態度，給的既定印象，但他沒想當老鷹，也沒想要當鴿子，依勢而定。

最意外插曲還是提問結束後，楊金龍「自發性」的聲明，解釋對於新台幣改版立場，講到央行態度是依法行政以及專業時，被反問「如果兩者抵觸，該怎麼辦？」時，答不出來，最後草草收場，這恐讓他很挫折。

對楊金龍來說，首次的財委會備詢，就因新台幣改版被釘滿頭包，老實人如他，當然心有委屈、也有話想說。但「政治議題」本就非央行強項，依法行政與專業間怎麼拿捏，這些眉眉角角，這位菜鳥總裁還有得學。

(中國時報)