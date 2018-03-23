Fed升息1碼 鮑威爾鷹中帶鴿

2018年03月23日 04:11 中國時報 吳慧珍 ／綜合外電報導 ／綜合外電報導

美國聯準會（Fed）台北時間周四凌晨發布最新決策聲明，一如預料升息1碼，而且鑑於經濟與通膨持續升溫、失業率走低，未來幾年Fed將加快升息步伐以免經濟過熱。

但Fed立場鷹中帶鴿，仍預期今年全年升息次數不過3，新科主席鮑威爾強調Fed採中間立場，維持漸進升息。

Fed升高來年升息預期，加上美中貿易戰開打在即的陰影罩頂，美元指數大跌近1％，創近2個月來最大單日跌幅。

Fed決策理事一致通過聯邦基金利率調高0.25個百分點，升至1.5～1.75％區間。

Fed官員大多維持今年全年升息3次的預期，15位官員中有8位認為今年升息3次為宜，但其餘7人支持升息4次，比起去年12月的4人還多。

大部分Fed官員預期明年再升息3次，2020年升息2次。回顧去年12月例會，官員預測2019年和2020年將各升息2次。這意味2020年之前，聯邦基金利率會升達3.25～3.5％區間。

Fed此次例會同時將長期中性利率（既不會刺激、也不致凍結經濟的利率水平）預測，從前估值2.75％調升到2.9％。

但從Fed發布的利率預測點狀圖（dot plot）來看，鮑威爾執掌的Fed似乎又流露鴿派傾向。市場預期Fed今年會4度升息的聲浪漸強之際，Fed的點狀圖卻顯示今年仍是3次升息。

上任來首次主持貨幣政策會後記者會的鮑威爾指出，Fed須平衡兩種風險，一是升息過猛的話，恐導致通膨突破不了2％目標，損害央行的公信力。另一風險是升息步調過慢，放任經濟過熱繼而迫使Fed加速升息，結果引發經濟衰退。

鮑威爾表示：「我們試圖採取中間立場，這包含維持漸進式調升聯邦基金利率。」

Fed官員同時上調今明年經濟預測，今年GDP成長率由12月預估的2.5％，上修到2.7％；明年成長率估值從12月的2.1％調高至2.4％。

至於通膨預測變動不大，Fed偏好採用的核心個人消費支出（PCE）指標，今年估值與12月相符維持在1.9％，明年估值則由12月預估的2％微調到2.1％。

(中國時報)