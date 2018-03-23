近17年同期最低

主計總處昨公布2月失業率，較上月微幅上升0.07個百分點，主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，目前就業情勢穩定，預計3月失業率應會下降。圖為北市就業服務站。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

受年後轉職潮影響，主計總處昨公布2月失業率為3.7%，較上月微幅上升0.07個百分點，今年1、2月平均失業率為3.67%，創近17年來同期最低；由於國內外景氣持續復甦，主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，目前就業情勢穩定，預計3月失業率應會下降。

根據主計總處2月人力資源調查統計結果，2月失業人數為43萬8000人，較1月增加8000人，主因是春節前後轉職潮，以及部分臨時性工作結束所致，若與去年同月相比，失業人數減少1.5萬人。

潘寧馨分析，若從就業人數觀察，今年前2個月平均人數達1140.3萬人，較去年同期增加8.9萬人，增加幅度皆比前2年略高，證明景氣復甦、廠商願意釋出更多職缺，有助於就業市場穩定。

1111人力銀行則從「企業第2季徵才調查」結果發現，近6成企業求才若渴，主因是看好第2季營運狀況，也預期業務量會上升；最缺人的產業包括金融業、資訊科技以及貿易流通業。

即使就業情勢穩定，在我國失業人口中，年輕族群以及高學歷者失業率仍偏高，以20至24歲以及大學及以上程度者，失業率分別為11.89%以及4.62%。主計總處表示，這些族群工作磨合期較長、更換工作頻率較高，是失業率高於市場平均值的主因。

(中國時報)

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