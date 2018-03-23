興富發搶進高雄商用不動產

2018年03月23日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

捷運、亞洲新灣區等重大建設陸續推動，加上產業轉型，吸引外資、建商、壽險業搶進高雄商用不動產。繼日前富邦人壽砸78.08億標下高捷凹子底站旁地上權案，規畫推出複合商用大樓，興富發發言人廖昭雄透露，6、7月將在中正、民族路口，高雄金融重鎮推出「CBD」辦公案，總銷28億。由於區內十餘年無新辦公樓供給，租金每坪逾900元，投報率約達5％至6％。

富邦也布局 可窺見端倪

仲量聯行總經理趙正義指出，高雄展覽館、海洋文化及流行音樂中心、高雄港埠旅運中心等重大建設一波波推動，加上高雄軟體園區磁吸效應，讓高雄逐步蛻變；受惠產業升級轉型、土地價格處於低檔，投資價值漸漸浮現，進而帶動商用及住宅產品需求。這從富邦人壽搶進布局、抵費地標售表現亮眼可看出端倪。

興富發總裁鄭欽天看好都會區企業辦公據點舊換新需求，繼在台中推出「NTC國家商貿中心」、「CBD時代市政廣場」等案熱銷後，位於高雄中正金融商圈新案「CBD」也將進場搶市。

興富發特助苗青德指出，高雄市中正、民族路方圓500公尺內，就有20來家金融機構，形成金融聚落，也是數十年來牢不可破的基礎。但囿於十餘年來沒有新辦公開發案，企業主換購、換租辦公樓需求殷切，目前區內舊辦公大樓租金約每坪月租6、700元，新案啟用後，預估租金將逾900元以上，投報率高達5％至6％。

手上土地增值 眼光獨到

廖昭雄指出，興富發「CBD」採現代化辦公設計，如規畫有辦公、通訊、消防、安保、樓宇等5A自動化系統設計，由於當前企業辦公空間需求愈來愈大，整層整層買的客戶居多，進場後會進行銷控，保留較多合併使用的機會。

興富發在高雄深耕已久，連年鴨子划水依終端購屋需求買進適合土地，加上鄭欽天眼光獨到，手上土地快速增值，如日前高雄抵費地標售，中都溼地公園旁954坪住四土地，吸引多家建商搶標，以總價12.95億元標脫，約每坪135.68萬元，改寫中都重劃區地價新高，但興富發土地取得成本約90~95萬元間，意味手中握有的地已快速增值逾40％。

(中國時報)