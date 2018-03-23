開心打拚 在永慶房屋圓夢

2018年03月23日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

「『彈性工作8小時』制度最好！幸好我當初選的是永慶房屋。」年僅27歲、大學畢業後就加入永慶房屋的房仲經紀人陳曉彤，不僅已有百萬年薪，且不到30歲便已一圓買房夢想。

愛家又愛運動的陳曉彤說，未進入房仲業前，曾擔心房仲工作會是朝9晚也9，甚至犧牲假日，導致沒時間運動，更沒時間與家人相處，但永慶房屋真的不一樣，居然可以靈活排班，彈性工作8小時。

因家裡開餐廳，父母每天都忙到很晚，讓陳曉彤幾乎沒有時間可以與他們好好聊天。「感謝公司有彈性工時制度，讓我每周可以找一天好天氣的早上，跟爸媽及家人一起去爬山，沒有趕上班的壓力，還能一起吃飯再上班。」加入永慶房屋後，陳曉彤平均每月都有成交，僅花約4年時間就晉升有房一族。

陳曉彤指出，公司的客戶資料量龐大，不用花時間盲目地找客戶，加上系統會依客戶需求進行精準配對，節省一一篩選物件時間，提升工作效率。加上團隊共戰文化，可透過與同事間的隨時互補、支援，提供客戶最佳的服務。

陳曉彤愛運動，也會運用彈性工時，避開晚上運動中心的熱門時段，與同事相約上午去打羽球，下午再一起去上班。她說：「在永慶房屋不但可以聰明工作、健康生活，還有很多的獎金制度，只要跟著公司規畫走，相信再買一棟透天厝，跟家人一起住大房子的夢想一定會實現！」

永慶房屋不僅關心同仁職涯發展，更關注他們的身心健康，永慶房屋人資部經理塗振宏指出：「電視常常報導科技業爆肝、餐飲業工時很長，一般人也認為房仲業需要經常早出晚歸、在路邊發傳單找客戶，但永慶房屋率先推出『彈性工作8小時』制度，就是針對產業痛點，解除求職者的疑慮，大幅提升經紀人工作效率。」

(中國時報)