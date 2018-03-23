甲山林推400億自建案

2018年03月23日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

去年售出300億房屋、躋身全台代銷前3名的甲山林機構，今年除代銷案量高達400億，更將推出400億自建案。甲山林機構董事長祝文宇表示，今年整體時機不錯，物價漲，銀行頭寸多，欠的是民眾對台灣經濟發展的信心問題，但受惠靈活讓利策略，加景觀、休閒設計加值，今年旗下個案應會有不錯表現，特別是近來地震頻仍，已激發一波換屋買氣，許久不見的別墅需求儼然再起。

祝文宇指出，台北市房價貴，市區內居住在老舊公寓、大樓產品的民眾，想換新屋，為求換到的空間、價位與原住家相當，往往會選擇價格較親民的新北購屋，特別是近期各地連連有規模不小的地震，震出不少換屋需求。

雙北市近年來規畫推出的別墅新案有限，讓祝文宇看到了卡位空間，他指出，今年規畫4月先會在汐止推出總銷70億的「天墅」，大樓、別墅各占總銷一半，其中別墅產品每戶約2500至5000萬元；緊接著第三季同樣在汐止還有案量高達80億的「美麗山林」問世，同樣規畫有大樓與別墅兩大類產品。南台灣則在緊鄰屏東教育大學基地推出含大樓與別墅、總銷40億新案。

除看好別墅需求，祝文宇也鎖定現代人對景觀休閒、養生需求推案。他指出，4、5月間將在淡水、沙崙海水浴場附近，推北台灣首見海景第一排住宅案「海上皇宮」，此為占地6000坪成屋案，規畫為50至130坪中大坪數，預計8月取得使用執照，每戶總價約3、4000萬，之前規畫未興建前，即有不少客戶想預定做企業招待所，預期未來會吸引不少退休族，或是想購休閒住宅的民眾買進。

另祝文字兒子、甲山林規畫研展部的祝藝也透露，為滿足現代人舒壓需求，甲山林機構在「天墅」案設計有多元公設，最特別的是水療館，內有岩盤浴、水床、SPA、蒸氣室、烤箱等，其他KTV室、健身房等也一應俱全。

(中國時報)