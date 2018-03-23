許婉楨愛上有溫度的房仲工作

2018年03月23日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

從外景節目執行製作轉進房仲，「同樣需要採訪」預作功課，但與客戶做朋友，解決購售屋人生大事，讓信義房屋永和頂溪店專案經理許婉楨一頭栽進後，即愛上這份有溫度的工作，如今已達七個寒暑，在客戶口耳相傳介紹下，就在去年房市谷底盤整間，締造出從業以來最佳業績。

學新聞傳播，初步入社會首份工作，是擔任電視外景節目執行製作。許婉楨說，剛開始覺得很有趣，隨製作團隊四處看景點，到場採訪，但是收入是一大問題，那時背著學貸，亟需償清，決定轉行。

「當房仲經紀人與所學相關，也需要採訪。」許婉楨說，稱職的經紀人，要清楚了解每位客戶需求，準確為他們找到心目中理想的住家，或賣到理想的價位，但這份工作是有溫度的，許多客戶到後來多成了她的朋友！

安排採訪第一時間，許婉楨沒空受訪，因為正忙著幫客戶搬家。許婉楨事後表示，幫客戶整理新家遷人，或著打掃後遷出，幾乎是她必做服務。原來沒空受訪的那天，許婉楨幫一位老太太，賣掉拉拔子女長大的永和舊公寓，遷入租用的台北市民生社區大樓住宅，而且是「原汁原味將老記憶」植入新家。許婉楨說，老太太年紀大了，爬不動樓梯，又想跟親友住的近些，決定賣掉老公寓，租用民生社區的新址，讓手頭資金豐厚些，但又捨不得原址一屋子的「舊回憶」，不放心外人插手，就找她協助找搬家公司，並陪同搬遷。

許婉楨的熱心，感動著服務過的客戶及深耕的社區，「在這份工作做了7年，經歷過房市榮景及谷底，但截至目前，年度最佳業績卻在房市較差的去年達成。」許婉楨說，後來仔細想想，應是她自始至終都在服務自住客，且贏得客戶信任，就在大家不斷轉介客戶中，業績不知不覺就此提升。

從事房仲工作，也讓她看過許多不同的人生故事，令她最印象深刻的是，客戶遭惡煞盯上。原來有一個案，房子順利成交後，卻發生屋主親友找上一幫惡煞向屋主要求分錢，「為了維護買賣雙方客戶權益，我不知道那來的勇氣，與那幫人談。」許婉楨不諱言，那時心裡毛毛的，但仍態度從容地就法理說明，讓那些人知道討不到什麼好處而作罷，屋主與買家到後來都很感謝她讓事情圓滿落幕。

(中國時報)