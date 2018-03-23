臉書洩個資 祖克柏道歉

2018年03月23日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

臉書6招防堵用戶個資遭濫用

美國總統川普陣營在2016大選聘用的英國資料分析業者「劍橋分析」，被踢爆違法擷取並濫用5000萬臉書用戶個資，以操控大選的醜聞曝光5天後，一直神隱的臉書創辦人兼執行長祖克柏終於發聲，貼文坦承犯錯，並詳述臉書將採取的補救措施。祖克柏稍後接受美國有線電視新聞網（CNN）等媒體訪問，除了親口說抱歉，也表態願意前往國會參與聽證。

盜5000萬個資 操控大選

祖克柏在臉書網頁上道歉，稱公司違背使用者的信任，「我們犯了錯，還有很多事必須要做，需要站出來採取行動」「我們有責任保護你們的資料，倘若我們做不到，就沒資格為你們服務。」

祖克柏也詳述事件來龍去脈，2007年推出臉書平台時，願景是希望應用程式更具社交功能，因此使用者可登入應用程式，並且把朋友與他們的資訊分享出去。2013年劍橋大學學者柯甘推出個性測驗APP，吸引30萬人下載，藉由該程式分享自己和朋友的資料，代表柯甘可能取得數千萬臉書朋友的資料。祖克柏強調，自2014年起，為避免應用程式濫用，臉書平台大規模限制應用程式所能取得的資料，柯甘的程式再也無法取得用戶朋友的資料。

但2015年英國《衛報》記者告知臉書，柯甘把APP取得的資料分享給劍橋分析，臉書要求柯甘和劍橋分析承諾，把不當取得的用戶資料全部刪除。但上周媒體踢爆劍橋分析後，臉書立刻禁止該公司使用服務。「對於向臉書分享個資，認為我們會保護資料的人來說，我們也是背信。」

6項防堵措施 亡羊補牢

為亡羊補牢，祖克柏表示臉書將祭出6項防堵措施，避免用戶個資遭濫用。對平台上可能取得大量用戶個資、以及有可疑活動的應用程式，展開全面查核，如果發起可疑活動的特定單位拒絕配合，臉書將終止該帳戶。

另外，臉書將警示那些個資因應用程式而遭不當使用的用戶，並且限制應用程式開發商取得用戶個資，使用者若3個月未使用該APP，APP收集這位用戶個資的管道就會被關閉。臉書上的APP常有「臉書帳號登入」快速登入選項，往後這些APP只能取得用戶姓名、相片。

臉書也承諾1個月內，在用戶首頁提醒有哪些應用程式可能接收個資，同時將擴大漏洞舉報方案，當用戶發現APP開發商不當使用個資，可向臉書檢舉並獲獎賞。

願赴國會聽證 以示負責

祖克柏之後接受CNN等媒體訪問，再次說「我非常抱歉，」他表示，如果他是國會要找的人，他很樂意出席國會聽證。對於臉書接受政府機構更多監管，祖克柏說他不會完全反對。他說，臉書會記取教訓，他希望打造一個讓女兒驕傲的平台。

儘管祖克柏出面止血，仍無法減輕廣告主不滿。旗下包括聯合利華、寶僑等3000個跨國企業的英國廣告主聯合組織ISBA，21日對臉書撂重話「夠了，適可而止」，稱不能容忍使用者資料落入仲介機構和政治團體之手，並揚言如果臉書無法保證用戶資料安全，考慮把廣告預算挪往別處。英國知名廣告公司M&C Saatchi負責人柯蕭說，對臉書而言，來自廣告主的壓力，遠比消費者在推特發起「#刪掉臉書」更難招架。

(中國時報)